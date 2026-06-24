ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【JR九州】九州新幹線「熊本ー鹿児島中央」運転再開 ※24日午… 【JR九州】九州新幹線「熊本ー鹿児島中央」運転再開 ※24日午前10時時点 【JR九州】九州新幹線「熊本ー鹿児島中央」運転再開 ※24日午前10時時点 2026年6月24日 10時39分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR九州によりますと、24日午前10時、大雨のため運転を見合わせていた九州新幹線の「熊本ー鹿児島中央」間で運転を再開したということです。 なお、「博多ー鹿児島中央」間で遅延が出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 在宅医療, リハビリ, 工場, 長野, 介護タクシー, 金属加工, 置床工事, 慰霊祭, 法要