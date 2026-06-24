株式会社カカクコムが運営する写真共有サイト「PHOTOHITO（フォトヒト）」は公式サイトを通じ、今年9月30日をもって全サービスを終了すると発表した。同サイトは18年にわたり写真愛好家の交流の場として親しまれてきた。

PHOTOHITOは「人と写真をつなぐ場所」をコンセプトに2008年2月に開設。ユーザーが撮影した写真を投稿・共有し、写真を通じて交流できるコミュニティーサイトとして親しまれてきた。価格比較サイト「価格.com」のカメラ・レンズ製品情報と連携し、メーカーや機材ごとに作品を検索できる機能も特徴で、多くのカメラファンや写真愛好家から支持を集めていた。

同社は「このたび『PHOTOHITO』は、2026年9月30日（水）をもちまして、すべてのサービスを終了させていただくこととなりました」と発表。「2008年のサービス開始から18年にわたり、たくさんの作品と出会いを生んでくださった皆様に、心より御礼申し上げます。そして、長くご愛用いただいたサービスを終了することとなりましたこと、深くお詫び申し上げます」と感謝とお詫びを伝えた。

サービス終了に伴い、ユーザーが投稿した写真を保存できるよう、原寸大データのダウンロード機能をきょう24日から提供開始。マイページ内の「写真一覧」から1枚ずつダウンロードできるとしており、利用者に早めのデータ保存を呼びかけている。

ユーザーからは「今後どうしよう」「圧縮による画質劣化が少ない貴重な投稿サイトだったのになぁ…」「PHOTOHITO、サ終マジか！ ニッチなカメラの作例見たりで結構参考にしてたから残念だな…」「カメラやレンズの作例は参考になっていたので残念」と、惜しむ声が上がった。