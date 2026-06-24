お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。人気芸人の「楽屋泥棒」説を実名暴露した。

爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝賀イベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！ 文夫の部屋」に出演。その楽屋話でオープニングトークを盛り上げた。

そのイベントにはナイツ塙宣之（48）も出演。太田は「長机に差し入れとか『サンジャポ』が置くじゃない。そしたら塙がさ、紙袋持ってきてさ。置くやいなやだよ、置いたそばからその差し入れを紙袋にどんどん入れていくわけ。持ち帰ろうとしてんだよ、あいつ。家族で生活が苦しいのか知らないけど」と切り出した。

「俺らの差し入れとか誰も手をつけてないやつからガンガン紙袋に入れていくわけ。『お前、塙、ほぼ楽屋泥棒だぞ！』みたいな。『お前、差し入れじゃねーか。俺たちのもあるわ』と。（塙が）『いいじゃないですか、差し入れなんだから。俺たちもらったっていいでしょう』と」と語り、塙とのやりとりを再現。

太田は「一応、誰かが手を付けないで残ったのを持ち帰るのは分かるよ。置いていくそばから持ってくなんて楽屋泥棒だろ」と指摘すると、塙は「いいじゃないですか、僕は子供たちを食わさなきゃいけない」と返答したという。「あいつ全部、楽屋の差し入れをさ、紙袋で持っていっちゃって。ゲラゲラ笑ってたんだけど」と語った。