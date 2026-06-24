【星野リゾート】宮城県仙台市の温泉旅館「界 秋保」で「伊達な茶会アフタヌーンティー」提供へ - 秋の景色とシングルモルト宮城峡×和紅茶のカクテルを楽しむ

【星野リゾート】宮城県仙台市の温泉旅館「界 秋保」で「伊達な茶会アフタヌーンティー」提供へ - 秋の景色とシングルモルト宮城峡×和紅茶のカクテルを楽しむ