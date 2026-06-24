BTS、新曲『Come Over』が米ビルボード「Hot 100」にランクイン！グローバル音楽市場を席巻

BTSが、世界の音楽市場を揺るがしている。

6月23日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（6月27日付）によると、BTSが6月12日にリリースした新曲『Come Over』が、メインソングチャート「Hot 100」に69位で初登場した。

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これは、グループ曲として通算39回目の「Hot 100」入りという大記録だ。フルアルバムのタイトル曲や正式な収録曲ではなく、予告なしにサプライズ公開された音源だけで成し遂げた成果という点で、BTSの圧倒的なグローバル影響力を改めて実感させる。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

『Come Over』は公開と同時に「デジタルソングセールス」と「ワールドデジタルソングセールス」で1位を獲得した。また、「グローバル（米国除く）」では5位、「グローバル200」では14位にランクイン。BTSは、計21曲のグループ曲を「グローバル（米国除く）」のトップ10に送り込み、世界のグループとして最多トップ10入りという新記録を打ち立てた。

さらに、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」で10位に再ランクインし、再びトップ10入りを果たした。

アルバムのタイトル曲『SWIM』は「Hot 100」で55位を記録し、13週連続チャートインに成功。グローバルメガヒット曲としての存在感を確固たるものにした。「グローバル200」と「グローバル（米国除く）」でもそれぞれ7位と2位を記録し、上位圏を維持。さらに、アルバムに収録された13曲すべてが13週連続で「グローバル（米国除く）」にとどまる快挙を成し遂げた。

アメリカ現地での大衆性を示す指標とされるラジオチャートでも存在感を発揮した。「アダルトコンテンポラリー」（18位）をはじめ、「ポップエアプレイ」（19位）、「アダルトポップエアプレイ」（29位）などに幅広く名を連ね、現地リスナーの間にも浸透していることを証明した。

（記事提供＝OSEN）