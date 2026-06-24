かつや、海老・鮭・イカ×ロースカツの期間限定メニュー発売　大根おろし×出汁醤油でさっぱり

とんかつ専門店「かつや」は6月26日、「海鮮三種とロースの醤油カツ丼」（税込946円）と「海鮮三種とロースの醤油カツ定食」（税込1,056円）を発売する。

海鮮と肉の両方を楽しめる期間限定メニュー。販売店舗は国内の「かつや」（一部店舗を除く）で、食材がなくなり次第終了する。

〈海鮮三種と豚ロースを盛り合わせ〉

「海鮮三種とロースの醤油カツ」は、海老・鮭・イカの3種の海鮮フライと、食べ応えのある豚ロースカツを盛り合わせたメニュー。

かつお出汁の旨みを効かせた特製出汁醤油だれと、たっぷりの大根おろしを合わせることで、揚げ物でありながらさっぱりとした後味に仕上げたという。

海鮮三種とロースの醤油カツ丼

【店内メニュー】

◆海鮮三種とロースの醤油カツ丼

通常店舗：税込946円

券売機店舗：税込950円

◆海鮮三種とロースの醤油カツ定食

通常店舗：税込1,056円

券売機店舗：税込1,060円

【画像10点】かつや「海鮮三種とロースの醤油カツ定食」や「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」などメニュー一覧

【テイクアウトメニュー】

◆海鮮三種とロースの醤油カツ丼弁当

通常店舗：税込928円

券売機店舗：税込950円

◆海鮮三種とロースの醤油カツ弁当

通常店舗：税込1,036円

券売機店舗：税込1,060円

※店舗により価格が異なる場合がある。

〈「かつやアプリ」では100円引きクーポンを配信〉

「かつやアプリ」では、店舗で利用できるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など、さまざまな機能を提供している。

アプリ内では、店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを毎月配信。紙の割引券を忘れたり、有効期限が切れたりした場合でも、スマートフォンから100円引きクーポンを利用できる。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文にも対応。事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるほか、アプリ限定の100円引きクーポンも利用できる。

かつやアプリ

〈「かつや」について〉

とんかつ専門店「かつや」は1998年8月、神奈川県相模原市で1号店をオープンした。

使用する豚肉は北米産（カナダ・アメリカ）のチルド肉を採用。加工工場から店舗到着まで約4週間熟成し、店舗で1枚ずつ丁寧に衣付けを行っている。

定番メニューの「カツ丼（梅）80gロース」は税込682円、「ロースカツ定食 120gロース」は税込913円で提供している。

店内飲食だけでなく、弁当やとん汁、おかず単品のテイクアウトにも対応。ネット注文や電話予約を利用することで、店舗での待ち時間を短縮できる。