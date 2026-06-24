かつや、海老・鮭・イカ×ロースカツの期間限定メニュー発売 大根おろし×出汁醤油でさっぱり
とんかつ専門店「かつや」は6月26日、「海鮮三種とロースの醤油カツ丼」（税込946円）と「海鮮三種とロースの醤油カツ定食」（税込1,056円）を発売する。
海鮮と肉の両方を楽しめる期間限定メニュー。販売店舗は国内の「かつや」（一部店舗を除く）で、食材がなくなり次第終了する。〈海鮮三種と豚ロースを盛り合わせ〉
「海鮮三種とロースの醤油カツ」は、海老・鮭・イカの3種の海鮮フライと、食べ応えのある豚ロースカツを盛り合わせたメニュー。
かつお出汁の旨みを効かせた特製出汁醤油だれと、たっぷりの大根おろしを合わせることで、揚げ物でありながらさっぱりとした後味に仕上げたという。
海鮮三種とロースの醤油カツ丼
【店内メニュー】
◆海鮮三種とロースの醤油カツ丼
通常店舗：税込946円
券売機店舗：税込950円
◆海鮮三種とロースの醤油カツ定食
通常店舗：税込1,056円
券売機店舗：税込1,060円
【画像10点】かつや「海鮮三種とロースの醤油カツ定食」や「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」などメニュー一覧
【テイクアウトメニュー】
◆海鮮三種とロースの醤油カツ丼弁当
通常店舗：税込928円
券売機店舗：税込950円
◆海鮮三種とロースの醤油カツ弁当
通常店舗：税込1,036円
券売機店舗：税込1,060円
※店舗により価格が異なる場合がある。〈「かつやアプリ」では100円引きクーポンを配信〉
「かつやアプリ」では、店舗で利用できるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など、さまざまな機能を提供している。
アプリ内では、店舗で配布している100円割引券と同様のクーポンを毎月配信。紙の割引券を忘れたり、有効期限が切れたりした場合でも、スマートフォンから100円引きクーポンを利用できる。
また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文にも対応。事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるほか、アプリ限定の100円引きクーポンも利用できる。
かつやアプリ〈「かつや」について〉
とんかつ専門店「かつや」は1998年8月、神奈川県相模原市で1号店をオープンした。
使用する豚肉は北米産（カナダ・アメリカ）のチルド肉を採用。加工工場から店舗到着まで約4週間熟成し、店舗で1枚ずつ丁寧に衣付けを行っている。
定番メニューの「カツ丼（梅）80gロース」は税込682円、「ロースカツ定食 120gロース」は税込913円で提供している。
店内飲食だけでなく、弁当やとん汁、おかず単品のテイクアウトにも対応。ネット注文や電話予約を利用することで、店舗での待ち時間を短縮できる。