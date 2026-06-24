ミニ四駆「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」が8月8日ごろ発売！前田靖幸氏によるチューンナップモデル
【ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-】 8月8日ごろ 発売予定 価格：1,650円
タミヤは、ミニ四駆「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」を8月8日ごろに発売する。価格は1,650円。
本製品は、レーサーミニ四駆誕生40年の節目を祝うアイテムとして、当時コロコロコミックやタミヤ ジュニアニュースなどで大活躍していたミニ四駆のカリスマ“前ちゃん”こと前田靖幸氏によるチューンナップモデルを商品化したもの。前ペラーIIIをイメージしたスペシャルマシンとなっている。
前ペラーIIIのイメージを受け継ぐボディは軽量なポリカーボネート製で、ダークブルーのシャーシはレースで勝つための要素をたっぷり備えたVZをチョイス。
ローラーやギヤカバーなどのAパーツはパールホワイトで、5スポークホイールにはオフセットトレッドのスーパーハードタイヤを標準装備して、実戦向けの仕様に仕上げているほか、説明図では前田靖幸氏本人がオリジナルの前ペラーIIIを解説している。
「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」サイズ：全長158mm、全幅98mm、全高47mm ギア比：3.5:1
パッケージデザイン
ボディは小型・軽量なポリカーボネート製。オリジナルの前ペラーIIIのように実戦向きのマシンに仕上げました。
前ペラーIIIをオマージュした専用マーキング。ウインドウのメッシュ部分もステッカーで用意しました。
組立説明図には前ちゃん本人による1989年当時のオリジナルマシン・前ペラーIIIの解説つき。
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