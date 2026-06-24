【ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサー ミニ四駆 40周年記念-】 8月8日ごろ 発売予定 価格：1,650円

タミヤは、ミニ四駆「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」を8月8日ごろに発売する。価格は1,650円。

本製品は、レーサーミニ四駆誕生40年の節目を祝うアイテムとして、当時コロコロコミックやタミヤ ジュニアニュースなどで大活躍していたミニ四駆のカリスマ“前ちゃん”こと前田靖幸氏によるチューンナップモデルを商品化したもの。前ペラーIIIをイメージしたスペシャルマシンとなっている。

前ペラーIIIのイメージを受け継ぐボディは軽量なポリカーボネート製で、ダークブルーのシャーシはレースで勝つための要素をたっぷり備えたVZをチョイス。

ローラーやギヤカバーなどのAパーツはパールホワイトで、5スポークホイールにはオフセットトレッドのスーパーハードタイヤを標準装備して、実戦向けの仕様に仕上げているほか、説明図では前田靖幸氏本人がオリジナルの前ペラーIIIを解説している。

「ゼンペラー3 ポリカボディスペシャル （VZシャーシ） -レーサーミニ四駆40周年記念-」

サイズ：全長158mm、全幅98mm、全高47mm ギア比：3.5:1

パッケージデザイン

ボディは小型・軽量なポリカーボネート製。オリジナルの前ペラーIIIのように実戦向きのマシンに仕上げました。

前ペラーIIIをオマージュした専用マーキング。ウインドウのメッシュ部分もステッカーで用意しました。

組立説明図には前ちゃん本人による1989年当時のオリジナルマシン・前ペラーIIIの解説つき。

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