ASUNEの新作美容液が登場！肌荒れと毛穴悩みに寄り添う注目セラムをチェック

YouTuber・中町綾さんが手がけるスキンケアブランド「ASUNE（アスネ）」から、新たな美容液「Bamboo A Serum（バンブーAセラム）」が登場します。肌荒れや毛穴の目立ちに着目した処方で、ベタつきやキメの乱れなど、気になる肌悩みにアプローチ。さらに、人気アイテムを詰め込んだ限定セットも同時発売されます。毎日のスキンケアをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♡

肌荒れと毛穴悩みに寄り添う新美容液

2026年6月26日（金）18時より発売される「Bamboo A Serum」は、肌荒れと毛穴の悩みに特化*¹した美容液です。

Bamboo*¹ A Serum



価格：2,420円（税込）

注目成分として配合されているのが、バンブーエキス²とアゼライン酸³。過剰な皮脂によるベタつきを抑えながら、肌をすこやかな状態へ導いてくれます。

また、外的刺激⁴による肌荒れを予防するバンブーエキス²に加え、肌バリアをサポートするバンブー発酵成分*⁵も配合。肌コンディションを整え、ゆらぎにくい肌印象へ導きます。

さらに、古い角質やキメの乱れによる毛穴の目立ちにもアプローチ。つるんとなめらかな印象の肌を目指せるのも魅力です。

内容量：30mL

*¹ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分）

*²ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分）

*³アゼライン酸（整肌成分）

*⁴乾燥

*⁵ダイサンチクエキス、乳酸桿菌発酵液（すべて整肌成分）

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注目のキー成分とこだわり

本商品の魅力は、こだわりの美容成分にあります。

バンブーエキスは、過酷な環境でも力強く育つ竹由来の成分。うるおいを与えながら肌荒れを防ぎ、透明感*¹のある印象へ導きます。

また、アゼライン酸*²は皮脂バランスを整え、ベタつきや肌荒れにアプローチ。季節の変わり目や皮脂が気になる時期にも取り入れやすい処方です。

さらに、バンブー発酵成分が肌の常在菌バランスに着目し、肌本来の健やかな状態をサポート。毎日のスキンケアに取り入れることで、安定感のある肌環境づくりを目指せます♪

*¹うるおいによって肌に明るい印象をもたらすこと

*²整肌成分

限定セットも同時発売

価格：8,800円（税込）

新商品の発売に合わせて、数量限定の「Bamboo A Serum Limited Set」も登場します。

セット内容は以下の通りです。

バンブー¹Aセラム＜美容液＞



バンブー²トナー＜化粧水＞



バンブー*³スフレフェイスウォッシュ＜洗顔＞



大容量トラベルポーチ

特にノベルティのトラベルポーチは、横幅25cm×マチ8cm×高さ18cm（開封時44cm）の大容量サイズ。フック付きで旅行や出張時にも活躍してくれそうです。

ASUNEの人気アイテムをまとめて試せるため、ブランドデビューにもぴったりのセットとなっています。

*¹ダイサンチクエキス、ダイサンチク葉／茎エキス（すべて整肌成分）

*²ダイサンチク水（整肌成分）

*³ダイサンチク葉／茎エキス（整肌成分）

まとめ

ASUNEから登場する「Bamboo A Serum」は、肌荒れや毛穴の目立ち、皮脂によるベタつきなど、現代女性が抱えやすい肌悩みに寄り添う美容液です。

バンブー由来成分とアゼライン酸を組み合わせた処方で、すこやかでなめらかな肌印象へ導いてくれるのが魅力。

限定セットも見逃せない内容なので、気になる方は発売日にぜひチェックしてみてはいかがでしょうか♡