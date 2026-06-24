山里亮太、5歳児行方不明めぐるネット上の“憶測”に苦言 1児の父としての思いも「細かいことも分からずに…」
日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）が24日に放送され、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）が鹿児島県・霧島市の温泉施設で5歳の子どもが行方不明になっていることをめぐるネット上の動きに苦言を呈した。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では、警察や消防により捜索が続けられている現場の最新情報や、取材に応じた両親の胸中などを伝えた。VTR明け、山里は「一刻も早く見つかってほしい」とした一方「こういったときに良くないのは、みんなが勝手に憶測で言い始めるんですよ。それは本当に良くないことで、5歳くらいの子どもだったらこっちが想像つかない行動もとる。10秒目を話したら目の前からいなくなるのがざら」と1児の父としての思いを語った。
また「本当に細かいことも分からずに、勝手にこういうところから考察っぽくやっていく行動だけは絶対してはいけない。とにかく一刻も早く見つかってほしい」と強調した。
行方不明から4日、手掛かりが見つからない状況にSNS上では、一部のユーザーによって拡散された根拠のない情報も散見される。
【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影
番組では、警察や消防により捜索が続けられている現場の最新情報や、取材に応じた両親の胸中などを伝えた。VTR明け、山里は「一刻も早く見つかってほしい」とした一方「こういったときに良くないのは、みんなが勝手に憶測で言い始めるんですよ。それは本当に良くないことで、5歳くらいの子どもだったらこっちが想像つかない行動もとる。10秒目を話したら目の前からいなくなるのがざら」と1児の父としての思いを語った。
また「本当に細かいことも分からずに、勝手にこういうところから考察っぽくやっていく行動だけは絶対してはいけない。とにかく一刻も早く見つかってほしい」と強調した。
行方不明から4日、手掛かりが見つからない状況にSNS上では、一部のユーザーによって拡散された根拠のない情報も散見される。