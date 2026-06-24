長年の会社員生活を終えた解放感から、ずっと我慢していた夢の旅や大きな買い物に踏み切るシニア世代は少なくありません。「十分な老後資金があるから大丈夫」と未来を描いている人に、突如として冷や水を浴びせるのが、退職直後に発生する想定外の支出です。本記事では高橋正夫さん（仮名）の事例とともに、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が家計の「見える化」の重要性について解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

退職金で叶えた人生最高の思い出

高橋正夫さん（仮名／65歳）は、大手メーカーで営業部長を勤めたあと、定年退職を迎えました。妻の恵子さんとは結婚して40年近く。夫婦そろって旅行好きで、友人たちからも「年をとっても仲のいい夫婦」として知られています。

子どもたちが独立したあと、二人には長年温めてきた夢がありました。「いつか仕事を辞めたら、クルーズ船で世界一周をしてみたい」。それは、忙しい会社員生活のなかでは叶わなかった、憧れの旅でした。

住宅ローンは完済済み。退職金3,000万円が入り、金融資産も2,000万円以上あったため、軍資金は十分です。

「いましかない」

そう考えた二人は、思い切って約2,000万円を支払い、約3ヵ月におよぶ世界一周クルーズへと出発したのです。船上では毎晩のように豪華なディナーを楽しみ、各国の寄港地では現地の文化や景色に触れました。これまで訪れたことのない国々で過ごした時間は、まさに人生最高の思い出となりました。

「本当に行ってよかったな」

帰国の途、夫婦はこの人生で一度切りの経験を噛みしめていました。

ところが幸福感に包まれて自宅へ戻った二人を待っていたのは、夢見心地の気分を一瞬で吹き飛ばす「現実」だったのです。

帰国後、届いた“100万円超”の請求書

自宅に溜まっていた郵便物を整理していた高橋さんは、一通の封筒に目を留めました。中身を開いた瞬間、夫婦は思わず顔を見合わせます。

封筒の差出人は市役所でした。高橋さんは退職後、それまで加入していた会社の健康保険を抜け、国民健康保険へ加入する手続きを済ませていました。窓口では具体的な保険料について詳しい説明はなかったものの、本人も「まあ、仕事を辞めた身だし、そこまで高くはないだろう」と思っていたのです。

ところが届いた通知書には、年間100万円を超える国民健康保険料が記載されていました。

「えっ……こんなに高いの？」

高橋さんは思わず声を上げました。翌日、市役所へ電話して確認すると、原因はすぐにわかりました。

老後の保険料、前年所得の落とし穴

国民健康保険料は前年所得を基準に計算されます。退職前の高橋さんは大企業の部長職として高い給与を受け取っていました。そのため、退職後も前年所得をもとに高額な保険料が課されていたのです。

もちろん、制度を恨んだところで仕方がありません。しかし、世界一周旅行で2,000万円を使った直後だったこともあり、高橋さん夫婦の心境は大きく変わりました。残りの手元資産は約3,000万円。そこから100万円以上の国民健康保険料を支払うことになります。夫婦の年金収入は合計で月25万円ほど。

「このままで本当に大丈夫なの!?」

旅行中には一度も考えなかった老後のお金の不安が、一気に現実味を帯びてきたのです。高橋さんは何度も通知書を見返しました。あれほど楽しかった世界一周旅行の余韻は、いつの間にか将来への不安へと変わっていました。

老後に表面化する「見えない不安」の正体

総務省の「家計調査（2025）」によると、高齢夫婦無職世帯の平均的な実収入は月25万円前後である一方、消費支出は約28万円となっています。平均的な暮らしの高齢夫婦世帯でも、公的年金だけでは毎月不足が生じるケースが珍しくありません。

その不足分を補うためには、現役時代に築いた資産を取り崩したり、資産運用を活用したり、あるいは退職後も働いて収入を得たりする必要があります。

また、高橋さんのように退職直後の国民健康保険料に驚くケースも少なくありません。こうした現役時代の残り香ともいえるコストは、制度を知っていれば対策を打つことが可能です。

退職後にパート勤務などで社会保険へ加入すれば、国民健康保険ではなく勤務先の健康保険に加入できる場合があり、負担を大幅に抑えることもできます。

さらに、退職前に加入していた健康保険を「任意継続する」という選択肢もあります。加入していた健康保険組合にもよりますが、上限額が設定されているため、結果的に国民健康保険より負担が軽くなることも。

重要なのは、制度を知ったうえで比較検討することです。そしてなにより大切なのは、自分たちの収入と支出を見える化することです。年金はいくら受け取ることができ、現在の支出はどの程度か。何歳まで生きた場合に資産がどうなるのか。--その結果をみれば、「旅行に2,000万円使っても大丈夫なのか」「1,000万円に抑えるべきなのか」といった具体的なマネープランがみえてきます。

若いころから働き続け、退職金や資産を築いてきたのですから、旅行や趣味、思い出づくりにお金を使うこと自体は決して悪いことではありません。むしろ、高橋さん夫婦にとって世界一周旅行は人生の大切な経験になったことでしょう。

しかし、その支出が老後資金全体のなかでどのような意味を持つのか、事前に確認せずに使ってしまうと、高橋さん夫婦のようにあとから不安に襲われることもあります。確認していれば、帰国後、必要以上の不安を抱えることもなかったでしょう。老後のお金は、「使うな」ではなく、「計画して使う」が大切なのです。

老後資金は“使う前”にシミュレーションする

特に退職直後は、健康保険料や税金など現役時代には意識しなかった支出が発生しがちなもの。老後資金で重要なのは、金額の多寡ではなく、全体像を把握しているかどうかです。

現在の資産、年金、支出、将来のライフプランを整理し、何歳までにいくら必要なのかを確認し、そのうえで使いたいことにはむしろ積極的にお金を使えばよいのです。

人生を豊かにする思い出づくりと、老後資金の安心感。その両方を実現するためにも、まずは数字を見える化することから始めてみてはいかがでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー