「デッカー！！」中田翔、イケメン息子の顔出しショット公開「うわーなまらにてる」「可愛すぎます」
元プロ野球選手の中田翔さんは6月22日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の顔出しショットを披露しました。
【写真】中田翔のイケメン息子の顔出しショット
ファンからは、「兄を見つめる弟の顔が」「スゴク大きなバームクーヘンですね〜!!」「翔くんの天使達はスクスク可愛く成長してますね〜」「バット型のソーセージかと思いきやバームクーヘンだったんですね」「可愛すぎます笑りゅうとくんの顔が」「かわいい」「デッカー！！素振りできてお腹も満たせて一石二鳥」「食べるバットですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】中田翔のイケメン息子の顔出しショット
「兄を見つめる弟の顔が」中田さんは「バームクーヘン！！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は長男がバット型バームクーヘンの柄を持ち、先端にかぶりつく様子です。2枚目はバームクーヘンをバットのように振りかぶるイケメンな長男と、それを切なそうに見つめるかわいい次男の姿が収められています。
次男のへそ出し姿を披露自身のInstagramで息子たちのショットをたびたび公開している中田さん。5月15日の投稿では「野球スクール体験レッスンの申し込みありがとうございます！」とつづり、次男がへそを出しながら寝る姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)