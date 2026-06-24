「“特別な”カローラスポーツ」登場に反響あり！

トヨタの台湾法人は2026年5月5日、「カローラスポーツ」の特別仕様車として「カローラスポーツ60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」を発売しました。

カローラは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上が販売されてきたトヨタの代表的なグローバル車です。

【画像】超カッコいい！ これがゴールド仕立ての「特別なカローラ」です！

現行の12代目ではセダンやハッチバック、SUVといった多彩なモデルを展開していますが、その中でスポーティな役割を担うハッチバックモデルが、日本と同じく台湾でもカローラスポーツと呼ばれています。

今回登場した特別仕様車 カローラスポーツ The 60thは、その名の通りカローラの誕生60周年を記念したモデルです。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mm、ホイールベースは2640mm。最高出力171馬力、最大トルク20.6kgmを発揮する2リッター直列4気筒ガソリンエンジンに、パドルシフト付き10速マニュアルモードを備えたダイレクトシフトCVTを組み合わせています。

特別装備としては、ドアパネルの下部に専用デカール、フロントフェンダーに専用プレートが施されました。どちらもゴールドを基調としたカラーで、さりげない華やかさを演出しています。

ボディカラーはブラック、シルバー、パールホワイト、ブルーの4色が用意されました。

価格はベース車両より1万台湾ドル（約5万円）高い97万9000台湾ドル（約497万円 ※2026年6月初旬時点のレート）に設定されています。

台湾で発表されたカローラスポーツの特別仕様車について、ネット上では「デザイン」と「パワートレイン」の2つのポイントが話題になっています。

デザイン面では、カローラ誕生60周年を記念して施されたゴールドの特別装備が好評。「ドア下のデカールとフェンダーのプレートだけという、さりげなさが大人っぽくてかっこいい」、「派手すぎない控えめなゴールドのあしらい方が、スポーティなハッチバックの形によく合っている」など、洗練された仕上がりを評価する意見が目立ちました。

パワートレインについては、日本仕様のカローラスポーツが現在1.8リッターハイブリッドを主流としているのに対し、台湾仕様が「2リッターの自然吸気ガソリンエンジン」を搭載している点が注目されています。

クルマ好きのユーザーからは、「日本でもカローラスポーツの2リッターガソリン車を売ってほしかった」、「ハイブリッドもいいけれど、純ガソリンの2リッターでパドルシフトを駆使して走ったら絶対に楽しいはず」といった羨望の声が上がっています。

また、「10速マニュアルモード付きのCVTはキビキビ走りそう」「走りの良さを追求したハッチバックにふさわしい組み合わせ」と、走行性能への期待感を示す書き込みも見られました。

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カローラスポーツ The 60thの発表と同時に、セダンの「カローラアルティス」とSUVの「カローラクロス」にも60周年記念の特別仕様車が登場しました。

こちらの2モデルには、デカールやプレートに加えて内外装にゴールドのラインがあしらわれるなど、カローラスポーツ以上に特別感を際立たせた仕上がりとなっています。