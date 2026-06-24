岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の田村隆教授らの研究グループは、抗ウイルス・抗原虫（寄生虫を体内で駆除するための）作用を持つ核酸系抗生物質シネフンギンの生産が、熱ストレスおよび酸ストレスによって大きく向上する条件を確立するとともに、抗ウイルス剤の増産を支えるタンパク質品質管理遺伝子群（分子シャペロン＝細胞内でタンパク質が正しい立体構造〈フォールディング〉をとり、機能を獲得するのを助けるタンパク質の総称）の機能分担を初めて明らかにしました。

【写真を見る】「酸や熱によるストレスを与えると増産できる」細菌から生産される抗生物質 "シネフンギン" ストレス応答を利用した増産機構を解明【岡山大学】

この成果は2026年4月27日に、国際科学誌『Scientific Reports』に掲載されました。

シネフンギンとは？

放線菌S. incarnatusは核酸系抗生物質シネフンギンを生産します。



放線菌とは、主に土壌中に生息する細菌（バクテリア）の一群です。カビのように糸状に伸びて増殖し、大腸菌などと同じ「細菌」に分類されます。



放線菌から生産されるシネフンギンは、真菌や原虫（寄生虫）、ウイルスを体内で駆除する抗生物質で、哺乳類への毒性が低いことで注目されています。



放線菌の二次代謝産物を増産させる上で、ヒートショックや酸性ストレスなどの適度なストレスを与えることが有効であることが報告されてきました。

この研究では、抗生物質を2倍、３倍増産させるストレス下において ヒートショックタンパク質群がどのような挙動を取るのかを検討しました。

酸や熱によるストレスを与えるとシネフンギン生産能は向上

実験では、酸や熱によるストレスを与えることで、シネフンギン生産能は向上しました。また、両条件でストレスを与えた直後である培養初期に、品質管理遺伝子群の発現が誘導されていました。

【図1】のDnaK/DnaJは、翻訳されたポリペプチド鎖に結合してフォールディングを介助する働きを担います。

DnaKの作用によって構造回復できなかった場合は、groEL/ESが再生工場として活性を持つタンパク質に再生する働きを担います。

増産させる条件を検討

抗生物質を再現性よく増産させる条件を検討した結果、本培養開始の初日だけ44℃で培養して２日目以降30℃で培養する方法と、pH4で培養開始する酸ストレス培養条件を確立しました。

湿菌体重量で生育を追うと、ヒートショックを与えた方は、通常培養した非処理区と同程度の生育をしめします 。シネフンギンの生産は培養2日目から始まり対照区の約2倍程度の増産になりました。



一方、培地を硫酸で酸性にしたものは培養５日目までに徐々にpH6以上に回復します。湿菌体重量は半分程度に抑制されますが、培養6日目に開始したシネフンギン生産は対照区の3倍程度に増加しました。

2015年にドラフトゲノムを解析してHSP群の遺伝子を同定

本菌は2015年にドラフトゲノムを解析しておりHSP群の遺伝子を同定しています。DnaKについてはdnaJ, hspRとともにオペロンを構成しているDnaK1があり、それとは別に単独に存在するDnaK2, DnaK3がいます。

シャペロニン GroES/ELにもオペロン型のgroEL1と単独型のgroEL2がいます。これらの塩基配列にもとづいてプライマーを設計してRT-qPCRを実施しました。

本研究では発現量を解析したい遺伝子と内部標準として選択したハウスキーパー遺伝子の希釈系を用いてqPCRを行い検量線を引きます。



傾きはPCRの増幅効率を反映してy軸の切片がもともと希釈していないcDNAに含まれる遺伝子のコピー数を反映します。解析したい遺伝子を何倍濃縮すればリファレンスと同じコピー数になるか計算できるので、遺伝子間の相対的な発現量が計算できるという方法です。

オペロン型dnaK-dnaJ-hspR, groES-groEL遺伝子群の誘導効果

オペロンを構成している方のDnaK1-dnaJ1そしてその制御に関わるヒートショックリプレッサhspRの発現を見ると、非処理区の白バーにたいして数倍程度の発現誘導していることが分かりました。



groES,ELも同様で熱ショックに応答しますがすみやかに抑制されます。二次代謝が始まる頃には元に戻っており、二次代謝系に直接的に関わっていないことが分かります。

酸ストレスは持続する

これらヒートショックタンパク質は、培地をpH4に合わせた酸ストレスによっても誘導されることはすでによく知られています。

ヒートショックと違うのは、酸性ストレスは培養４日目辺りまで持続することです。

本菌は尿素サイクルのアルギナーゼを欠損しており、培地中にミリオーダーレベルのアルギニンを蓄積します。それによってpHは徐々に回復して二次代謝が始まるわけですが、そのフェーズでもHSPは抑えられています。

ここまでの実験では放線菌でよく使われるhrdBという転写因子を用いてきましたが、培養後期の遺伝子発現を調べる上でhrdB遺伝子自体が変動する懸念が報告されたりしたので、より定量性と再現性が高い16S rRNAをリファレンスに代えた実験を行いました。

dnaK/J/hspRのオペロンおよび単独型dnaK2,dnaK3の発現を検討

この実験では、ヒートショックとして本培養１日目のみで44℃で培養した場合のdnaK/J/hspRのオペロンおよび単独型dnaK2,dnaK3の発現を検討しました。



シャペロンgroELもオペロン型と単独型で発現状態を培養24時間後、３日後、５日後で検討しました。前回と同様にオペロン型の誘導は10倍以内のフォールドでリプレッサhspRによって速やかに抑制されました。



単独型は25倍の高発現でした。これらはもともとベースの発現量がdnaK1の5分の１または半分以下なので、dnaK2は125倍，dnaK3は63倍の高発現であることが示されました。

シャペロニンgroELは，オペロン型の方がむしろ発現量が顕著に上がりました。groES/ELについては，培養後期にストレス区だけでなく対照区も発現が上がっている点が興味深いです。ストレスを掛けても掛けなくても培養後期でシャペロニンが誘導されることは二次代謝との関わりがある可能性があります。

酸ストレスにおいてもオペロン構成するdnaK1は10倍以内でhspリプレッサーによって抑制がかかりました。dnaK2, dnaK3は発現が変わっていました。

シャペロニンの発現はオペロン型の方が大きく発現しました。こちらも，非処理区も処理区でともに培養後期に発現が上昇しました。

ストレスに応答した発現上昇のメカニズムを考察

ストレスに応答した発現上昇のメカニズムを考察するためにプロモータ領域に形成されるステムループ構造の熱力学パラメータをmFoldで計算しました。



発現量が10倍以内に抑制されるdnaK1はΔGが負に大きく，数十倍以上に誘導されるdnaK2, dnaK3は二次構造が不安定であることが示されました。

groES/ELの法はΔGが近い値を取っており、二次構造の熱的パラメータの上にさらに別の制御要因があるのかも知れません。

機能的な役割分担の可能性を検討

つぎにこれらのホモログの機能的な役割分担の可能性を検討しました。



DnaK1とDnaK2, Dna3は85%以上の高い相同性を持ちます。違いは75から94残基のループ領域に見られます。Αフォールドでモデル化すると、DnaK1とDnaK2/3は高い相同性(>85%)を持つが基質結合部位を覆う蓋ループの長さのみ異なります。



Alpha-Foldモデルで予測した立体構造では，DnaK1はヘアピンループを持ち、DnaK2, DnaK3は5アミノ酸残基分長く，より大きな基質を保持できます。

GroEL1, GroEL2の立体構造を予測

•GroEL1, GroEL2の立体構造をalpha-Foldで予測。内壁を形成するアミノ酸残基はほぼ同じ。F44W, W360Y, Q229Kの３残基。基質特異性に差異はない。

•GroEL1, GroEL2のアミノ酸残基の相違はATP結合サイトに集中しており，親和性や速度論的性質が異なっていることを示唆している。

研究成果

この研究では、放線菌 Streptomyces incarnatus におけるシネフンギン生産に着目し、以下の3点に取り組みました。

熱ストレスおよび酸ストレスによる生産増強条件の確立

新規解析手法「Dual-calibration RT-qPCR」の開発

複数存在する分子シャペロン遺伝子（dnaK群およびgroE群）の発現挙動の定量解析

その結果、次の点が明らかになりました。

ストレス条件下で特定のパラログ遺伝子が強く誘導されること

各パラログが異なるタイミングで発現し、機能分担している可能性

プロモータ配列の構造特性がストレス応答性に関与すること

さらに、DNAやタンパク質の立体構造予測技術を用いて、各パラログタンパク質の分子機能の違いについても考察しました。

本研究により、(1)ストレス応答と二次代謝の関係を分子レベルで理解する基盤となる新しい遺伝子発現解析方法、(2)有用天然物の生産性向上に向けた新たなシャペロニンの制御戦略、(3)核酸系抗ウイルス薬の効率的生産への応用可能性が示されました。

社会的意義

シネフンギンのような核酸系抗ウイルス物質は社会的需要が高い一方で供給が限られています。本成果は、微生物を利用した発酵生産技術の高度化および社会実装に貢献することが期待されます。

田村教授は次のように述べています。



「抗生物質シネフンギンは、抗真菌、抗ウイルス、抗原虫活性など多様な病原体の増殖を抑制しつつ、哺乳類には毒性を示さない発酵産物です。



しかし、生産性が乏しく最適化した培地中でも4 ppm程度しか得られません。あるとき、適度な熱処理（44℃）や酸性ストレス（pH4）で2～3倍に増産できることを見つけました。



環境ストレスからタンパク質を保護・修復する分子シャペロンが微生物の発酵産物の増産にも関わるという未知のメカニズムを探求し始めたのが2016年で、気づけばこの課題も10年越しの研究になっていました。微生物に学び、メカニズムを追い続けることの大切さを感じます」