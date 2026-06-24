オールハーツ・カンパニー初の「夏の福袋」発売決定！ ねこねこの新作「三角保冷バッグ」付き
「ねこねこ食パン」などを展開するオールハーツ・カンパニーは、7月10日（金）から、各ベーカリー＆パティスリーブランドより初の「夏の福袋」を新発売する。
【写真】めっちゃお得！ 各ブランドの福袋の中身
■魅力的な福袋が勢ぞろい
今回数量＆期間限定で発売される「夏の福袋」は、初登場の三角保冷バッグに、各ブランドの人気商品とお得な商品引換券を詰め合わせた2600円の福袋。
2002年創業のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」からは、惣菜パン人気No．1の「のび〜るとろりんチーズフランス」1個や定番の「塩パン」6個に、総額2770円相当の商品引換券が入ったお得な福袋が用意される。
また、「パステル」や「ベンケイ」、「パティスリーピネード」にもスペシャルなセットがそろうほか、公式オンラインストア「オールハーツモール」には「ねこねこサマークリアボトル」がゲットできる3950円の福袋が登場する。
いずれも、猫専門イラストレーターCoony氏が手がけた新作グッズ「三角保冷バッグ〜喫茶ねこねこ〜」が付属。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた、遊び心あふれるデザインに仕上げている。（価格はすべて税込み）
【写真】めっちゃお得！ 各ブランドの福袋の中身
■魅力的な福袋が勢ぞろい
今回数量＆期間限定で発売される「夏の福袋」は、初登場の三角保冷バッグに、各ブランドの人気商品とお得な商品引換券を詰め合わせた2600円の福袋。
2002年創業のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」からは、惣菜パン人気No．1の「のび〜るとろりんチーズフランス」1個や定番の「塩パン」6個に、総額2770円相当の商品引換券が入ったお得な福袋が用意される。
いずれも、猫専門イラストレーターCoony氏が手がけた新作グッズ「三角保冷バッグ〜喫茶ねこねこ〜」が付属。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた、遊び心あふれるデザインに仕上げている。（価格はすべて税込み）