お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が24日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。鹿児島県霧島市にある温泉施設で、家族と入浴中だった熊本県八代市に住む5歳の男児が行方不明になっていることについて言及した。

男児が行方不明になったのは21日午後3時15分ごろで、鹿児島県警は施設の近くに川があり、転落して流された可能性があるとみている。

県警によると午後3時35分ごろ、施設の関係者から「子どもが川に落ちたかもしれない」と110番があった。先に脱衣所に向かった両親が、いないことに気づいた。浴室には窓があったという。男の子は保育園児で、身長約120センチの痩せ形。入浴中で衣服は着ていなかった。

山里は「とにかく一刻も早く見つかってほしいというのがありますし、こういった時によくないのは、みんなが勝手に憶測でいろいろ言い始めるんですよ、こういうのって。それは本当によくないこと」と指摘。「子供が中に入って残ってて、内かぎをかけたりしてたってことは、5歳くらいの子供だったら、かぎもかけたりするし、こっちが想像つかない行動もとる」と言い、「10秒、目を離すと目の前からいなくなるなんてざらだから、本当に細かいことも分からずに勝手にこういうところから、自分が考察っぽくやっていくという行動だけは絶対にしてはいけないなと思います」と強調し、「とにかく一刻も早く見つかってほしいです」とコメントした。