無限に食べられる清涼感！なす×薬味まみれの極上おかず2選／大葉・みょうが・貝割れ

これから旬をむかえ、無性に食べたくなる「青じそ」や「みょうが」「貝割れ菜」などの「薬味」。さわやかな風味とあと味が、暑い日のダルさや疲労感を吹き飛ばしてくれる夏に欠かせない食材です。今回は、この時期に食べたい野菜の代表格「なす」と、脂とうまみで満足感がアップする「豚ひき肉」を組み合わせた、薬味を存分に味わえる2品をご紹介します。

1品目：『なすと豚ひきのうまみ炒め』のレシピ

材料（2人分）

なす …… 4個（約320g）

豚ひき肉 …… 200g

青じその葉 …… 5枚

〈Ａ〉

しょうがの粗いみじん切り …… 1/2かけ分（約5g）

白すりごま……大さじ1

しょうゆ …… 大さじ1

ちりめんじゃこ …… 大さじ2（約10g）

削り節 …… 1/2パック（約2g）

ごま油……大さじ1

酒……大さじ1

みりん …… 大さじ1

塩 …… 少々

作り方

【1】なすはへたを切って薄い半月切りにし、水に5分ほどさらして水けをきる。青じそは軸を切る。

【2】フライパンにごま油を中火で熱し、ひき肉を入れて塩をふり、1分30秒ほど炒める。ひき肉の色がほぼ変わったらなすを加え、なすがしんなりするまで2分30秒ほど炒め合わせる。酒、みりんを加えてさらに炒め、〈A〉、ちりめんじゃこの順に加えてそのつどよく炒める。削り節を加えてさっと混ぜ、器に盛り、青じそをちぎってのせる。

2品目：『和風なすサラダ そぼろドレッシングあえ』のレシピ

材料（2人分）

なす …… 4個（約320g）

豚ひき肉 …… 100g

みょうが …… 2個

貝割れ菜 …… 1パック

しょうが …… 1/2かけ（約5g）

オリーブオイル …… 大さじ2

〈Ａ〉

酢 …… 大さじ2

しょうゆ …… 大さじ1と1/2

砂糖 …… 小さじ1/2

塩……少々

こしょう …… 少々

作り方

【1】なすはへたを切って長さを半分に切り、縦に4つ割りにする。みょうがは縦半分に切り、斜めに薄切りにする。貝割れ菜は根元を切り、長さを半分に切る。しょうがは皮をむいてせん切りにする。みょうが、貝割れは合わせてさっと水にさらし、水けをしっかりと切る。

【2】フライパンにオリーブオイル大さじ1を強めの中火で熱し、なすを入れて2分ほど炒める。しんなりしたら大きめのボールに入れる。同じフライパンにオリーブオイル大さじ1をたして中火で熱し、ひき肉を入れる。色が変わるまで1分30秒ほど炒め、〈A〉を加える。ひと煮立ちしたらボールに加え、みょうが、貝割れ、しょうがを加えてよく混ぜ合わせる。

どちらも、ひき肉のうまみを吸ってとろっとしたなすに、さわやかな薬味のシャキシャキとしたアクセント。これぞ日本の夏だからこそ楽しめる、最強の組み合わせです！

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ2026年6月17日号』より）