◇W杯北中米大会1次リーグL組 パナマ0―1クロアチア（2026年6月23日 米国・トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグL組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、2大会ぶり2度目の出場のパナマ（FIFAランキング39位）は、クロアチア（同15位）に0―1で敗れ、2連敗で1次リーグ敗退となった。それでも、この試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にはパナマのMFクリスティアン・マルティネスが選ばれた。

負けた方が1次リーグ敗退という極限の状況で、拮抗した戦いを演じた。試合は後半9分、パナマは途中出場の相手FWブディミルの一撃を浴び失点。その後も実力国相手に何度も得点の機会を作ったものの、守護神GKリバコビッチの攻守に阻まれた。

試合終了を告げる笛を聞くと、パナマの選手たちはぼう然と立ち尽くした。敗退を受け入れられずピッチに突っ伏し、号泣する選手も見られた。

POMにはパナマのマルィネスが選出された。敗戦したチームからPOMが選ばれるのは極めて珍しいが、豊富な運動量で攻守に躍動し、強烈なインパクトを残したことが評価された。