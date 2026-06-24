２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円６２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。



２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５５銭前後と前日に比べ２銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米利上げ観測の高まりを背景としたドル買いと、日本の通貨当局による為替介入を警戒した円買いが交錯し、相場の方向感は乏しかった。



この日の東京市場のドル円相場はジリ高歩調。日米金利差の拡大などが意識されるなか、午前９時５０分ごろには１６１円６３銭をつけた。なお、日銀が朝方に公表した６月１５～１６日開催分の金融決定会合における主な意見では、「中立金利は２％程度と考えられ、これを念頭に数カ月に一度のペースで、経済・物価・金融情勢を確認しつつ、都度検討していくことが望ましい」とする見解があったものの、相場の反応は限定的となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３７６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円８７銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS