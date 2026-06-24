「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、メディアリンクス<6659.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は２２日、セイコーグループ<8050.T>傘下のセイコーソリューションズなどと、キャリア５Ｇを用いた「放送ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｓｔｒｅａｍ）＋ＰＴＰ（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｔｉｍｅ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）」による長距離伝送（大阪―東京間）の実証実験を行い、国内で初めて成功したと発表。これが買い予想数上昇につながっているようだ。



この実験は、大阪から千葉の幕張メッセまでの区間においてＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴドコモが提供する５Ｇ回線・マルチパス転送ゲートウェイを使用し、放送ＴＳ及びＰＴＰを伝送することを目的に実施。実証実験の成功により、高額な専用回線に依存せず、キャリア５Ｇを用いた「現実的なコスト削減」と、災害時などに現地へ赴き即座に回線を構築できる「迅速なＢＣＰ（事業継続計画）対応」の可能性が示され、放送ネットワーク運用において革新的な一歩となる成果を得ることができたとしている。



出所：MINKABU PRESS