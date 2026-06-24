守護神リバコビッチが好守連発!クロアチアが初勝利で決勝Tに望み、善戦もパナマは連敗で敗退決定
[6.23 W杯L組第2節 パナマ0-1クロアチア トロント]
ワールドカップL組第2節で、クロアチア代表がパナマ代表を1-0で下した。クロアチアは1勝1敗。パナマは2連敗で敗退が決まった。27日(日本時間28日)の第3節はクロアチアがガーナ、パナマはイングランドと対戦する。
ともに初戦を落としたチーム同士の一戦。負ければ敗退が決まる試合で、序盤から緊張感のある攻防が続いた。前半23分にパナマは右サイド深くに侵入したDFミゲル・ムリージョのクロスをMFプーマがヘッド。しかしGKドミニク・リバコビッチの手をかすめたシュートはクロスバーを叩いて外れた。
しかしスコアレスで折り返した後半、クロアチアが先に試合を動かす。9分、DFヨシプ・スタニシッチがMFマルコ・パシャリッチとのコンビネーションで右サイドを突破。クロスを上げると、ファーに詰めたFWアンテ・ブディミルが押し込んで先制点が決まった。
クロアチアは後半12分にも決定機。カウンターからMFルカ・モドリッチのパスでパシャリッチが完全に抜け出してGKと1対1を作る。しかし最初のシュートはGKに防がれると、こぼれ球を蹴り込んだシュートも枠外に大きく外れた。
パナマも後半23分にムリージョが連続シュートを放つなど波状攻撃をみせたが、GKリバコビッチに阻まれる。この流れで獲得したCKをMFカルロス・ハーベイが合わせたヘディングも、リバコビッチのセーブに阻まれた。善戦をみせたパナマだが、初戦に続く0-1敗戦で、グループリーグでの敗退が決まった。
ワールドカップL組第2節で、クロアチア代表がパナマ代表を1-0で下した。クロアチアは1勝1敗。パナマは2連敗で敗退が決まった。27日(日本時間28日)の第3節はクロアチアがガーナ、パナマはイングランドと対戦する。
ともに初戦を落としたチーム同士の一戦。負ければ敗退が決まる試合で、序盤から緊張感のある攻防が続いた。前半23分にパナマは右サイド深くに侵入したDFミゲル・ムリージョのクロスをMFプーマがヘッド。しかしGKドミニク・リバコビッチの手をかすめたシュートはクロスバーを叩いて外れた。
クロアチアは後半12分にも決定機。カウンターからMFルカ・モドリッチのパスでパシャリッチが完全に抜け出してGKと1対1を作る。しかし最初のシュートはGKに防がれると、こぼれ球を蹴り込んだシュートも枠外に大きく外れた。
パナマも後半23分にムリージョが連続シュートを放つなど波状攻撃をみせたが、GKリバコビッチに阻まれる。この流れで獲得したCKをMFカルロス・ハーベイが合わせたヘディングも、リバコビッチのセーブに阻まれた。善戦をみせたパナマだが、初戦に続く0-1敗戦で、グループリーグでの敗退が決まった。