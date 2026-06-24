イングランドが誤審に救われた? 代表OBや元プレミア審判員も揃って苦笑い、ガーナ指揮官は不満「明らかなPKだった」
[6.23 L組第2節 イングランド 0-0 ガーナ]
イングランド代表がボールを保持するもスコアレスドローに終わった一戦では、ガーナ代表もカウンターから複数のチャンスを作っていた。そのうちの一つではPKを獲得してもおかしくない場面があったものの主審はノーファウルの判定。この判定が物議を醸している。
問題となったのはこの試合の後半34分のシーン。ガーナがMFアブドゥル・ファタウ・イサハクのスルーパスでカウンターを仕掛けると、FWプリンス・クワベナ・アドゥが抜け出してペナルティエリア内に侵入した。そこに追いかけてきたDFエズリ・コンサがジャンプしながら両足を伸ばしてアドゥにタックル。全くボールに触れずに相手選手を倒していたが、主審は笛を吹かずVARの介入もなく、ガーナにPKは与えられなかった。
『BBC』で解説を務めていた元イングランド代表FWのウェイン・ルーニー氏は「コンサは大きなリスクを冒した。足が地面から離れている状態で突進し、ボールではなく相手に接触した」と振り返り、「あれはPKだと思う」とコメントしている。元イングランド代表DFミカ・リチャーズ氏も「別の日だったらPKになったかもしれない」と苦笑いを浮かべた。
元プレミアリーグ副審で南アフリカ大会決勝も担当したダレン・カン氏は「イングランドファンとして(PKが)与えられなかったことを嬉しく思う」と話しつつ、「正直に言えば笛を吹かれるべきだったと思う。コンサはボールに全く触れずに相手を倒した。彼は空中にいて体をコントロールできず、アタッカーに接触した。僕はPKだと思う」と判定に否定的な意見を述べた。その上で今大会はVARの介入基準が高いことも示し、「これまで7回PKがあったが8回目にならなくて本当に良かった」と総括した。
マーク・ハルシー元プレミアリーグ主審も『ザ・サン』を通じて「コンサがPKを献上しなかったことは極めて幸運」と述べ、「VARがレビューを勧めなかったことには非常に驚いた」と見解を示している。
『ガーディアン』によると、ガーナのカルロス・ケイロス監督は「我々には勝利するチャンスがあったし、VARが機能しているのかどうかも分からない。明らかなPKだった」と判定を批判したようだ。
イングランド代表がボールを保持するもスコアレスドローに終わった一戦では、ガーナ代表もカウンターから複数のチャンスを作っていた。そのうちの一つではPKを獲得してもおかしくない場面があったものの主審はノーファウルの判定。この判定が物議を醸している。
問題となったのはこの試合の後半34分のシーン。ガーナがMFアブドゥル・ファタウ・イサハクのスルーパスでカウンターを仕掛けると、FWプリンス・クワベナ・アドゥが抜け出してペナルティエリア内に侵入した。そこに追いかけてきたDFエズリ・コンサがジャンプしながら両足を伸ばしてアドゥにタックル。全くボールに触れずに相手選手を倒していたが、主審は笛を吹かずVARの介入もなく、ガーナにPKは与えられなかった。
元プレミアリーグ副審で南アフリカ大会決勝も担当したダレン・カン氏は「イングランドファンとして(PKが)与えられなかったことを嬉しく思う」と話しつつ、「正直に言えば笛を吹かれるべきだったと思う。コンサはボールに全く触れずに相手を倒した。彼は空中にいて体をコントロールできず、アタッカーに接触した。僕はPKだと思う」と判定に否定的な意見を述べた。その上で今大会はVARの介入基準が高いことも示し、「これまで7回PKがあったが8回目にならなくて本当に良かった」と総括した。
マーク・ハルシー元プレミアリーグ主審も『ザ・サン』を通じて「コンサがPKを献上しなかったことは極めて幸運」と述べ、「VARがレビューを勧めなかったことには非常に驚いた」と見解を示している。
『ガーディアン』によると、ガーナのカルロス・ケイロス監督は「我々には勝利するチャンスがあったし、VARが機能しているのかどうかも分からない。明らかなPKだった」と判定を批判したようだ。