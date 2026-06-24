[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](グアダラハラ)

※11:00開始

<出場メンバー>

[コロンビア]

先発

GK 12 カミロ ヴァルガス

DF 2 ダニエル・ムニョス

DF 3 ジョン・ルクミ

DF 17 ホアン・モヒカ

DF 23 ダビンソン・サンチェス

MF 11 ジョン・アリアス

MF 14 グスタボ・プエルタ

MF 16 ジェフェルソン・レルマ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 10 ハメス・ロドリゲス

FW 25 ルイス・スアレス

控え

GK 1 ダビド・オスピナ

GK 24 アルヴァロ モンテーロ

DF 4 サンティアゴ・アリアス

DF 13 ジェリー・ミナ

DF 18 ウィラー ディッタ

DF 22 デイベル・マチャド

MF 5 ケヴィン カスターニョ

MF 6 リカルド リオス

MF 8 ホルヘ カラスカル

MF 15 ファン ポルティージャ

MF 20 フアン キンテロ

MF 21 ハミントン カンパス

FW 9 ジョン・コルドバ

FW 19 クチョ・エルナンデス

FW 26 アンドレス ゴメス

監督

ネストル ロレンソ

[コンゴ民主共和国]

先発

GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ

DF 2 アーロン・ワン・ビサカ

DF 3 スティーヴ カプアディ

DF 4 アクセル・トゥアンゼベ

DF 22 シャンセル ムベンバ

DF 26 アルトゥール・マスアク

MF 6 ヌガル・ムカウ

MF 8 サミュエル ムトゥサミ

MF 25 エド カイェンベ

FW 17 セドリック・バカンブ

FW 20 ヨアン・ウィサ

控え

GK 16 ティモシー ファユル

GK 21 マティウ エポロ

DF 5 ディラン バトゥバンシカ

DF 12 カイェンベ

DF 24 ジェデオン カルル

MF 11 ガエル カクタ

MF 14 ノア・サディキ

MF 15 アーロン ツィボラ

MF 18 シャルル・ピッケル

FW 7 ナタナエル・ムブク

FW 9 ブライアン チペンガ

FW 10 テオ ボンゴンダ

FW 13 メシャック エリア

FW 19 フィストン マイェレ

FW 23 シモン・バンザ

監督

デサーブルセバスティアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります