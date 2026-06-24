コロンビアvsコンゴ民主共和国 スタメン発表
[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](グアダラハラ)
※11:00開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
FW 25 ルイス・スアレス
控え
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 18 ウィラー ディッタ
DF 22 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 25 エド カイェンベ
FW 17 セドリック・バカンブ
FW 20 ヨアン・ウィサ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 11 ガエル カクタ
MF 14 ノア・サディキ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 7 ナタナエル・ムブク
FW 9 ブライアン チペンガ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
※11:00開始
<出場メンバー>
[コロンビア]
先発
GK 12 カミロ ヴァルガス
DF 2 ダニエル・ムニョス
DF 3 ジョン・ルクミ
DF 17 ホアン・モヒカ
DF 23 ダビンソン・サンチェス
MF 11 ジョン・アリアス
MF 14 グスタボ・プエルタ
MF 16 ジェフェルソン・レルマ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 10 ハメス・ロドリゲス
FW 25 ルイス・スアレス
GK 1 ダビド・オスピナ
GK 24 アルヴァロ モンテーロ
DF 4 サンティアゴ・アリアス
DF 13 ジェリー・ミナ
DF 18 ウィラー ディッタ
DF 22 デイベル・マチャド
MF 5 ケヴィン カスターニョ
MF 6 リカルド リオス
MF 8 ホルヘ カラスカル
MF 15 ファン ポルティージャ
MF 20 フアン キンテロ
MF 21 ハミントン カンパス
FW 9 ジョン・コルドバ
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 26 アンドレス ゴメス
監督
ネストル ロレンソ
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 25 エド カイェンベ
FW 17 セドリック・バカンブ
FW 20 ヨアン・ウィサ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 11 ガエル カクタ
MF 14 ノア・サディキ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 7 ナタナエル・ムブク
FW 9 ブライアン チペンガ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります