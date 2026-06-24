開催：2026.6.24

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 12 [ロイヤルズ]

MLBの試合が24日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。

1回表、2番 ニック・ロフティン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 TB 0-1 KC、3番 ジャック・カグリオン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 TB 0-2 KC

1回裏、4番 フニオール・カミネロ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-2 KC

5回表、8番 タイラー・トルバート 初球を送りバント成功 さらにピッチャーが悪送球でロイヤルズ得点 TB 1-3 KC、2番 ニック・ロフティン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TB 1-4 KC、3番 ジャック・カグリオン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 TB 1-6 KC

8回表、4番 サルバドール・ペレス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 TB 1-8 KC、6番 スターリング・マルテ 6球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 TB 1-9 KC、9番 キャメロン・マイズナー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 TB 1-10 KC、ピッチャー スティーブン・マッツがワイルドピッチでロイヤルズ得点 TB 1-11 KC

8回裏、4番 フニオール・カミネロ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 2-11 KC

9回表、4番 ジョシュア・ロハス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 TB 2-12 KC

9回裏、2番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-12 KC、3番 セドリク・ムリンス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-12 KC、4番 フニオール・カミネロ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-12 KC

試合は5対12でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのルインデル・アビラで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで6勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:18:08 更新