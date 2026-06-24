「大腸がん」の原因は“あの加工食品”？リスクを下げる３つの方法と効果【医師監修】

大腸がんの発症には、年齢や家族歴といった変えることのできない要因と、食生活や運動習慣などの生活習慣に関わる要因の両方が関係しています。リスク因子を正しく理解し、日頃の生活を見直すことは、発症リスクの低減につながる可能性があります。ここでは、大腸がんに関連するリスク因子の種類と、予防に役立てられる生活習慣の改善ポイントについて詳しく説明します。

監修医師：

前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）

リスク因子と予防のための生活習慣

【経歴】2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医2003年4月～2005年3月京都府立与謝の海病院外科2005年4月～2007年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科2007年4月～2011年3月自治医科大学大学院2009年4月～2009年9月University of Southern California, Department Colorectal Surgery, research fellow2011年4月～2012年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科 臨床助教2012年4月～2021年9月辻仲病院柏の葉 臓器脱センター医長（2020年4月～）2015年～ 骨盤臓器脱外来担当2017年～ 便秘専門外来担当2021年10月 南流山内視鏡おなかクリニック（千葉県流山市） 開院2024年6月医療法人社団流輝会 設立【専門・資格・所属】医学博士日本外科学会 専門医・指導医日本消化器外科学会 専門医・指導医日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医日本大腸肛門病学会 専門医・指導医日本内視鏡外科学会 技術認定医（一般外科：大腸）消化器癌外科治療認定医身体障碍者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害）

大腸がんの発症には遺伝的要因と環境要因の両方が関与しています。リスク因子を理解し、生活習慣を見直すことで発症リスクを低減できる可能性があります。

年齢や家族歴などの不変なリスク因子

大腸がんの発症リスクは加齢とともに上昇し、50歳以降で増加することが知られています。家族歴も重要なリスク因子で、一親等以内(親、子、兄弟姉妹)に大腸がん患者がいる場合、発症リスクは約2倍になるとされています。特に若年発症の家族歴がある場合や複数の血縁者に大腸がんが認められる場合は、遺伝性大腸がんの可能性も考慮し、より早期からのスクリーニングが推奨されます。

また、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)の長期罹患者は、慢性的な炎症により大腸がんのリスクが高まることが知られています。これらの疾患では定期的なサーベイランス内視鏡検査により、前がん病変や早期がんを発見することが重要です。

食生活や運動習慣による予防効果

大腸がんの発症リスクは生活習慣の影響を受けることが多くの研究で示されています。赤肉(牛肉、豚肉など)や加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰摂取、肥満、運動不足、過度の飲酒、喫煙などがリスクを高める要因とされています。

予防的な生活習慣としては、食物繊維を豊富に含む野菜や果物、全粒穀物の摂取、適度な運動習慣、適正体重の維持、節度ある飲酒、禁煙などが推奨されます。特に食物繊維は腸内環境を整え、便の通過時間を短縮することで、発がん物質と腸粘膜の接触時間を減らす効果があると考えられています。また、定期的な運動は腸の蠕動運動を促進し、肥満を防ぐことでリスク低減に寄与します。

まとめ

大腸がんの初期症状は見逃しやすいものの、血便や便の形状変化、排便習慣の異常といったサインに注意を払うことで早期発見の機会が得られます。特に40歳以上の方は定期的な便潜血検査を受け、異常が指摘された場合は必ず精密検査を受けることが重要です。また、リスク因子を踏まえた生活習慣の見直しも予防の一助となります。気になる症状がある場合は自己判断せず、早めに医療機関に相談し、適切な検査と評価を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん（結腸がん・直腸がん）」

日本消化器病学会「大腸ポリープ｜ガイドライン一覧」

厚生労働省「がん検診」