突破ほぼ確実の日本と対照的…韓国、“負ければ早期敗退”もあり得る「最悪のシナリオ」【北中米W杯】

サッカー韓国代表が、“最悪のシナリオ”に転落する可能性も抱えて北中米ワールドカップのグループステージ最終節に臨む。

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韓国は6月25日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで南アフリカとの北中米ワールドカップ・グループA第3節を行う。同時刻、メキシコシティのエスタディオ・アステカではチェコ対メキシコが行われる。

表面上の計算は単純だ。韓国はここまで1勝1敗の勝ち点3とし、南アフリカとチェコは1分1敗で勝ち点1にとどまっている。メキシコは2連勝で勝ち点6とし、すでに1位通過を確定させた。

韓国は南アフリカと引き分けた場合、1勝1分1敗で勝ち点4となる。裏のカードでチェコがメキシコに勝利し、同じく1勝1分1敗で勝ち点4になったとしても、韓国はチェコとの直接対決で勝利しているため2位をキープできる。

だが、不確定要素もある。韓国が南アフリカに敗れ、チェコがメキシコに勝つと状況がひっくり返る。

南アフリカは勝ち点4で韓国を上回り、チェコも勝ち点4になる。韓国は1勝2敗で勝ち点3のままとなり、4位に転落してグループ敗退が決まる。同じアジアでもグループFで1勝1分の勝ち点4とし、決勝トーナメント進出をほぼ確実とした日本とは対照的な状況だ。

メキシコに敗れ肩を落とす韓国代表の選手（写真提供＝OSEN）

アメリカの『ESPN』は23日、南アフリカと戦う韓国について「引き分けでも十分だが、必ず勝利を狙うべき試合だ」と指摘した。引き分けは決勝トーナメントへの切符をもたらすだけだが、勝利はチームの雰囲気と今後の対戦組み合わせを同時に変えることができる。

韓国は初戦でチェコを2-1で破った。ファン・インボムとオ・ヒョンギュが流れをひっくり返した。しかし、メキシコに0-1で敗れたことで余裕は消え去った。後半早々にゴールを許した後、ソン・フンミンをはじめ終盤に猛攻撃を仕掛けたが、ゴールネットを揺らすことはできなかった。

対する南アフリカも後がない。開幕戦でメキシコに敗れたが、チェコと1-1で引き分けたことで首の皮が一枚つながった。南アフリカは韓国を破ってこそ、2位争いに加わることができる。引き分け以下ならグループ敗退が決まる。

南アフリカ代表（写真提供＝OSEN）

韓国がグループを2位で通過すれば、決勝トーナメントはロサンゼルス近郊で行われる。対戦相手はカナダ、スイス、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、カタールがいるグループBの2位だ。48カ国体制となった初のワールドカップは、各組3位の12チーム中8チームまでベスト32に進めるが、韓国がわざわざその門の前に立つ理由はない。

キャプテンのソン・フンミンにとっても、この試合は数字以上の意味を持つ。

韓国はワールドカップで常にグループ最終戦まで追い込まれてきた。2018年のドイツ戦、2022年のポルトガル戦のように、崖っぷちで戦ってきた。今回は自ら崖っぷちの状況を作らずに済むかもしれない。

ソン・フンミン（写真提供＝OSEN）

南アフリカ戦の先制ゴールが試合の流れを支配する。韓国が先制すれば、南アフリカはラインを上げざるを得なくなる。ソン・フンミン、オ・ヒョンギュ、ファン・インボムが飛び込むスペースが生まれる。先に失点すれば、韓国はメキシコ戦よりもさらに重苦しい90分を耐えなければならない。

韓国の目標は引き分けではない。勝ち点1は「生存」を意味する。勝ち点3は「ベスト32への出発線」を意味する。

（記事提供＝OSEN）