竹内まりや「まりやに会おう！」と題されたスペシャル・ファンミーティング開催決定

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竹内まりやが2025年に11年ぶりに開催した、8都市14公演、合計14万人を動員したアリーナツアーからのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』が7月22日に発売となる。

その発売を記念し、「まりやに会おう！」と題されたスペシャル・ファンミーティングの開催が発表された。

■『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』の発売を記念し、スペシャル・インタビューも公開中

スペシャル・ファンミーティングは、10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2,000名を抽選で招待しての開催となる。本作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ＆Aコーナーなども予定されている。

なお本作の初回生産分にのみ、このスペシャル・ファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。さらに、このマジックカードは、B賞としてアリーナツアーでスタッフが着用していたＴシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼント（抽選で100名）にも応募が可能。

また、特設サイトにて、竹内まりやスペシャル・インタビュー（前編）が公開中。竹内まりや本人がツアーを振り返りながら、本作の魅力を語るボリューム満点のインタビューとなっている。

そして、オフィシャルYouTubeチャンネルにて、商品告知の第2弾トレーラーも公開されている。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』

■関連リンク

特設サイト

https://mariya-souvenir2025.jp/interview/