松村北斗主演・7月11日（土）スタート 日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』の本編映像を解禁！あわせて、第1話の場面写真とあらすじも公開。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

初解禁の本編映像は、爽太の「25年前、初めての恋に落ちた」というナレーションで幕を開ける。麻里子への想いをにじませる穏やかな表情が映し出される一方で、「僕が彼女を絶対守るんだ」という強い決意の言葉を境に、映像の空気は一変。殺人事件の現場や張り詰めた空気をまとった登場人物たちの姿が次々と映し出されていく。

本編映像：https://www.youtube.com/watch?v=slmICW4r4Is

TVerの作品ページでも公開中：https://tver.jp/series/srxgfpsozv

「僕は君の運命の人になるって決めたんだ」――。爽太の想いは純愛なのか、それとも狂気なのか。麻里子を取り巻く陰謀と25年前の事件に隠された真実とは――。初回放送を前に、本作の世界観と謎を凝縮した映像に仕上がっている。

また、俳優の丸山智己の出演が決定！本作で丸山が演じるのは、「野瀬化粧品」役員で第一ブランド事業部部長の立岩剛志。本編映像では麻里子に「温室育ちのお嬢さんは、引っ込んでろよ」と凄みを効かせている。

第1話あらすじ：https://www.ntv.co.jp/kokuhaku/story/

■丸山智己 コメント

Q.純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

第一話を読み進めていくうちに、いくつも「えっ！？」という瞬間があり、先が読めない展開にドキドキしながらいただいた台本を一気に読み終えてしまいました。ああ、早く続きが読みたい。。出演者の皆様も一癖も二癖もあるツワモノ揃いで、楽しみです！

Q.ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

私が演じる立岩は仕事はできるが狡猾な男です。目の奥が笑っていないんですね。いますよね、そういう人。立岩はそういう人です。皆さんの周りの立岩を投影して見ていただけたら幸いです。

※立岩剛志（たていわ・つよし/52） … 丸山 智己

「野瀬化粧品」役員。第一ブランド事業部部長。

■作品情報

「それは、純愛か、狂気か。」

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。

それは、「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。

陰から彼女を追い続ける理由。

その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。

長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。

人は好きな人のことならなんでも知りたい。

だけど、それはどこまでなら許されるのか。

もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら…。

最も無垢で、最も危険なラブサスペンスが幕を開ける。

＜スタッフ＞

脚本：渡邉真子

チーフプロデューサー：江成真二

企画・プロデューサー：青木泰憲

プロデューサー：鈴木努 田上リサ

監督：堀江貴大 鈴木浩介 片山雄一

音楽：得田真裕

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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