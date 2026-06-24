6月24日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

県内は昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。今日（24日）は、熊本市で1時間に30ミリ、阿蘇市乙姫で1時間に40ミリの激しい雨を観測しました。このあとも昼過ぎまで非常に激しい雨が降る所があり、夕方、夜も雨が続く見込みです。明日（25日）の明け方までに降る雨の量は、多い所で200ミリの予想で、その後もさらに増えそうです。

現在、上天草市に「レベル3土砂災害警報」、その他の市町村に「レベル2土砂災害注意報」が発表されています。

明日以降の天気

明日は、明け方から昼過ぎにかけて1時間に60ミリの非常に激しい雨が予想されています。明日にかけて梅雨前線の低気圧が九州北部を通過する見込みで、今日より激しく降るおそれもあります。

金曜日も雨が続く見込みです。総雨量が多くなるため、土砂災害に厳重に警戒してください。

土曜日には台風7号が九州に近づく見込みです。暴風域を伴って九州に接近する予想で、予報円の西よりの進路を進むと県内は影響が大きくなりそうです。

日曜日には台風が離れて天気が回復する可能性があります。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。