歌手の福山雅治（57）の公式Xが24日に更新され、6月27、28日に開催を予定している香川公演について、現在接近中の台風の影響を考慮し、開催の可否について慎重に協議を進めていると報告した。台風7号、台風8号が相次いで発生し、日本列島に接近する恐れがある。

同Xで「本公演には香川県内をはじめ、全国各地から多くの方にご来場いただく予定となっております。飛行機や鉄道、お車でのご移動など、さまざまな交通手段でお越しになる方がいらっしゃることを踏まえ、今後の台風の進路および気象状況、道路・公共交通機関への影響を引き続き注視してまいります。すべての皆様に安心・安全にご来場いただけることを第一に、最終的な判断をさせていただきます」と伝えた。

開催可否に関する最新情報は、公式サイトやSNSで報告するとしている。

また、サッカー日本代表のオフィシャルアンバサダーを務める「JI BLUE」は公式Xを通じ、25日に予定していた番組観覧を悪天候が予想されるため中止とすると発表。「ご応募いただいた皆さま、観覧を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。