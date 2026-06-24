添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。DVD発売を報告した。

「お知らせ」と題し「約3年ぶりにDVDが発売されます タイトルは【聖なる山】です」と報告した。

布面積が極めて少ない水着姿でシャワーを浴びるショットをアップし「ジャケ写公開はまだみたいですが、dmm予約受付開始しています 皆さんぜひともよろしくお願いします」と伝えた。

さらに「そしてなんと…！【8／9(日)16:00〜】ソフマップでリリースイベントの開催も決定しました 久しぶりのリリースイベントなので、今からドキドキしています みなさんの応援のおかげで、こうして素敵なお知らせができることが本当に嬉しいです DVDもたくさんの方に見ていただけたら嬉しいですし、イベントではぜひ直接お会いできたら嬉しいなハート 7／24の発売、そして8／9のイベントを楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。

また、別の投稿では「さてさて、みんなサッカー観てるかな Wカップ盛り上がってるね」などとつづり、谷間を大胆に露出したデザインのグレーのワンピースロングスカート姿を披露した。

ファンやフォロワーからも「神聖な山脈がありそうですね」「素敵過ぎます」「色っぽくってとっても綺麗」「癒し系ボディ」「見えちゃうょ」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年にデビュー。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。