シミだけじゃない。大人肌の“透明感低下”を防ぐ実力派「美白ケア」３選
「昔よりファンデーションがくすんで見える」「シミだけではなく、なんとなく顔色が暗く見える」と言った変化を感じていませんか？大人肌の透明感低下は、シミだけが原因ではありません。紫外線によるダメージに加え、乾燥や肌荒れ、ハリ不足などが重なることで、肌表面のキメが乱れ、光をきれいに反射しにくくなります。その結果、実年齢以上に疲れた印象やどんよりした印象につながることもあります。
シミ・シワ・肌荒れに。複合的な肌悩みに向き合う美容液
透明感が失われて見える原因はひとつではありません。シミだけでなく、乾燥によるキメの乱れや小じわ、肌荒れによる色ムラなどが重なることで、肌全体が暗く見えることがあります。そんな複合的な悩みに着目したのが、ダーマエイドの「トリプルアクティブショットセラム」です。
▲ダーマエイド「トリプルアクティブショットセラム」 20g ￥2,310（税込） ※医薬部外品
美白有効成分のトラネキサム酸、シワ改善と美白の有効成分ナイアシンアミド、肌荒れ防止有効成分パンテノールを配合。さらに保湿成分も含まれており、乾燥しやすい肌をサポートします。「シミだけではなく、肌全体の印象を整えたい」という人に取り入れやすいアイテムです。
シミが増える前に始めたい。“予防型”美白ケア
透明感を守るためには、今ある悩みへの対策だけでなく、これから起こる変化に備えることも重要です。そこで注目したいのが、トランシーノの「メラノシグナルエッセンス」。
▲トランシーノ「メラノシグナルエッセンス」 30g ￥4,950（税込）
美白有効成分トラネキサム酸と、肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸2Kを配合。紫外線や乾燥などの外的刺激を受けやすい季節の肌を整えながらケアできます。べたつきにくいミルクタイプで朝晩使いやすいのも魅力。毎日のスキンケアの中で無理なく続けやすく、美白ケアを習慣化したい人にもおすすめです。
夜の保湿不足が気になる人に。寝ている間の集中ケア
日中の紫外線対策を頑張っていても、夜の保湿ケアが不足すると乾燥によるくすみやハリ不足につながることがあります。そんな人に注目してほしいのが、2026年7月21日に発売されるHAKUの「薬用 美白ナイトクリームマスク」です。
▲HAKU「薬用 美白ナイトクリームマスク（医薬部外品）」 75g ￥9,350（税込）
スキンケアの最後に使う夜用クリームマスクで、美白有効成分アクティブ4MSKやグルタチオンGLなどを配合。濃密なクリームが肌を包み込み、眠っている間のうるおいケアをサポートします。乾燥によるくすみやごわつきが気になる人にとって、夜のスキンケアを見直すきっかけになりそうなアイテムです。
大人肌の透明感低下は、シミだけでなく乾燥や肌荒れ、ハリ不足など複数の要因が重なって起こります。そのため、美白ケアを選ぶ際は「シミ対策だけ」に目を向けるのではなく、自分が感じている肌悩みに合わせて選ぶことが大切。今回紹介した３つのコスメは、それぞれ異なる角度から透明感ケアをサポートしてくれるアイテム。紫外線量が本格的に増える夏は、肌印象にも差が出やすい季節です。夏の終わりに後悔しないためにも、今のうちから透明感を意識したスキンケアを始めてみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Chami＞
🌼くすみ・シミ対策は“成分で選ぶ”が鍵。大人肌の透明感を底上げする美白スキンケア３選