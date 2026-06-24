なぜか日用品がごちゃつく…。整理収納アドバイザーが教えてくれた「ストック管理」のコツ
トイレットペーパーや洗剤、キッチンペーパーなどの日用品。「気づけばストックがごちゃついていた」という経験はありませんか？必要なものを買っているはずなのに、収納棚の中が見づらくなったり、同じものを何個も持っていたりすることもあるかもしれません。
整理収納アドバイザーによれば、日用品がごちゃつく原因は収納スペースの広さではなく、「ストック管理」のやり方にあることも少なくないそう。そこで今回は、そんな「ストック管理」のコツを紹介します。
“なくなる前に買う”が習慣になっていないか見直す
日用品は生活に欠かせないものだからこそ、「切らしたくない」という気持ちが働いてしまうもの。そのため、ドラッグストアの特売やまとめ買いのタイミングで、まだ十分残っているのに買い足してしまうことがあります。
ここまでOKという“適正在庫”を決めておく
ストック管理が上手な人は、「どのくらい持つか」の基準を決めています。例えば、洗濯用洗剤は予備１本まで、トイレットペーパーは未開封１パックまでなど、自分の暮らしに合ったルールを作っているのです。
反対にルールがないと、「念のため」「安かったから」が積み重なりやすくなっていく原因に。適正在庫が決まると買い物の判断がしやすくなり、収納スペースにも自然と余裕が生まれます。
収納する前に“どこに何があるか”を見える化する
片づけようと思うと、まず収納ケースや収納グッズを買いたくなることも。しかし整理収納の基本は、「どこにしまうか」よりも先に、「何を持っているか」を把握することです。
在庫が複数の場所に分散していると、同じものを買ってしまったり、使い切る前に新しいものを開封してしまったりする原因になります。まずはストック品を一か所に集め、全体量が見える状態を作ることが大切です。収納用品を増やすのは、その後でも遅くありません。
日用品のストックは暮らしの安心につながりますが、多すぎたり置き場所が分散したりすると、ごちゃつきの原因にもなります。大切なのじゃ「たくさん持つこと」ではなく、「把握できる状態を保つこと」。まずは収納棚の中を見直し、自分にとって管理しやすい量と置き方を考えてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザー・インテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
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