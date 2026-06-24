【１日30秒】薄着になるとお腹が出て見える…。くびれ印象を取り戻す簡単習慣
Tシャツやカットソー１枚で過ごす日が増えると、急に気になり始めるのがお腹まわり。体重は変わっていないのに、お腹だけ前に出て見えたり、ウエストラインが曖昧に見えたりすることはありませんか？そんな悩みの背景には、脂肪だけでなく姿勢や体幹の使い方が関係していることもあります。
そこで取り入れたいのが、ヨガの代表的な立位ポーズ【トゥリコーナ・アーサナ（三角のポーズ）】。脇腹からお腹まわりを伸ばしながら体を支えることで、体幹を意識しやすくなり、くびれ印象づくりをサポートするエクササイズです。
【STEP１】脚を前後に開いて姿勢を整える
【STEP２】股関節から上半身を前へ倒す
両手を腰に添えたまま、股関節から折りたたむように上半身を前へ倒します。背中を丸めず、お腹を軽く引き込みながら背骨を長く保つ意識で行いましょう。首の力は抜き、頭頂を前へ伸ばすようなイメージを持つと、姿勢を保ちやすくなります。
【STEP３】脇腹を伸ばしながら胸を開く
下側の手をすねや足首付近に添えます。そのまま胸を大きく開きながら反対側の腕を天井へ伸ばしましょう。上半身を無理に倒そうとせず、左右の脇腹を長く保つことを意識します。呼吸を止めずに３〜５呼吸（約30秒）キープし、反対側も同様に行いましょう。
▶効かせるコツ
深く体を倒すことよりも、「背筋を長く保ちながら脇腹を伸ばす」ことを優先しましょう。腕を高く上げることばかり意識すると、肩や首に力が入りやすくなるので注意。吐く息に合わせておへそを軽く引き込みながら、左右の脇腹を長く保つ意識を持つと、体幹を安定させながらポーズを取りやすくなります。また、肩がすくんだり胸が閉じたりすると、ポーズ本来の伸び感が出にくくなるので、上の腕を遠くへ伸ばすイメージを持ちながら、胸を心地よく開きましょう。
薄着の季節は、お腹まわりのラインが印象を左右しやすいもの。脇腹を伸ばしながら体を支える習慣は、くびれ印象づくりにもつながります。まずは左右30秒ずつ。無理のない範囲で続けて、すっきり見えるウエストラインをめざしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIにより作成しています ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼脇腹の贅肉が落ちにくい…。40代以降が見直したい“くびれ印象”を取り戻す簡単習慣