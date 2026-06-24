ＭＬＢのドラフト候補生が集まる合同テスト「ドラフトコンバイン」が２３日、アリゾナ州フェニックスのチェースフィールドで開幕し、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が打撃練習で抜群の長打力を披露した。ＭＬＢ公式サイトが報じた。同サイトによると、７月のＭＬＢドラフト会議で７巡目から１２巡目での指名が予想されているという。

麟太郎は午前のセッションで、この日全体トップとなる１１５・４マイル（約１８５・７キロ）の最高打球速度を計測。４５８フィート（約１３９・６メートル）と４３４フィート（約１３２・３メートル）の大飛球を放ち、計測された上位４本のうち２本の本塁打を記録した。

昨年のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名された麟太郎は「素晴らしい経験、素晴らしい瞬間だった。とにかく壁を越え、遠くへ、強く打つことだけを意識した」と英語でインタビューにこたえた。金属バットから木製バットへの対応についても「バットはバット。正直、自分にとっては何も変わらない」と語った。

今季は安打の半数が長打を記録するなど、２シーズン目の成長の示している。