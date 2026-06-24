竹内まりや、アリーナツアー映像作品のリリース記念としてファンミーティング＜まりやに会おう！＞開催決定
竹内まりやが、＜まりやに会おう！＞と題されたスペシャルファンミーティングの開催を発表した。
本イベントは、2025年に11年ぶりに開催されたアリーナツアーのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の発売を記念して行われるもの。10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2,000名を抽選で招待しての開催となり、本作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ&Aコーナーなども予定されているとのことだ。
また、本作の初回生産分にのみファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。さらに、このマジックカードはB賞として、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼントにも応募が可能だ。
また本日より、特設サイトにてスペシャルインタビュー前編の掲載、オフィシャルYouTubeチャンネルにて商品告知の第2弾トレーラーも公開された。インタビューでは、竹内まりや本人がツアーを振り返りながら、本作の魅力を語るボリューム満点な内容になっているとのことなので、こちらもあわせてご覧いただきたい。
◾️映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』
2026年7月22日（水）
予約：https://mariyatakeuchi.lnk.to/souvenir2025.bd.dvd
BD品番：WPXL-90367
DVD品番：WPBL-90707
￥11,000（税込）
▼収録内容
1.アンフィシアターの夜
2.家(うち)に帰ろう (マイ・スイート・ホーム)
3.マージービートで唄わせて
4.FOREVER FRIENDS
5.歌を贈ろう
6.五線紙
7.リンダ
8.ブルー・ホライズン
9.象牙海岸
10.元気を出して
11.告白
12.静かな伝説(レジェンド)
13.カムフラージュ
14.幸せのものさし
15.J-BOY
16.プラスティック・ラブ
17.人生の扉
18.駅
19.All I Have To Do Is Dream
20.September
21.不思議なピーチパイ
22.いのちの歌
23.純愛ラプソディ (Instrumental)
◇スペシャル・ファンミーティング＜まりやに会おう！＞
2026年10月11日（日）東京
2026年10月18日（日）大阪
※抽選で合計2,000名様を招待
「souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜」の初回プレス分のみ、このファンミーティングに応募できるマジックカード封入！
※初回プレス分出荷終了後、マジックカード抜きの通常仕様に切り替え出荷
※マジックカードは上記のA賞：「スペシャル・ファンミーティング」、もしくはB賞：「スタッフTシャツレプリカ」（抽選で100名様）に応募が可能です。