竹内まりやが、＜まりやに会おう！＞と題されたスペシャルファンミーティングの開催を発表した。

本イベントは、2025年に11年ぶりに開催されたアリーナツアーのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の発売を記念して行われるもの。10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2,000名を抽選で招待しての開催となり、本作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ&Aコーナーなども予定されているとのことだ。

また、本作の初回生産分にのみファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。さらに、このマジックカードはB賞として、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼントにも応募が可能だ。

また本日より、特設サイトにてスペシャルインタビュー前編の掲載、オフィシャルYouTubeチャンネルにて商品告知の第2弾トレーラーも公開された。インタビューでは、竹内まりや本人がツアーを振り返りながら、本作の魅力を語るボリューム満点な内容になっているとのことなので、こちらもあわせてご覧いただきたい。

◆特設サイト：スペシャルインタビュー（前編）

https://youtu.be/vPCNfAQbudg