ガールズグループDIA（ダイア）出身のキ・ヒヒョンが、モデルのイ・サンユンとの交際を自ら公表した。

キ・ヒヒョンは23日、SNSにイ・サンユンと一緒に訪れた大阪旅行の動画と写真を公開し、甘い交際の始まりを知らせた。

キ・ヒヒョンは動画とともに「初めての大阪で、街頭カメラで思い出づくり」と投稿し、イ・サンユンは「幸せだった」とコメントした。

公開された動画には、キ・ヒヒョンとイ・サンユンが大阪の街で手をつないで歩いている途中、街頭カメラを見つけると、満面の笑みで手を振る様子が映っている。仲睦まじい恋人同士であることをうかがわせる自然なスキンシップも見られる。

この投稿を見た同僚たちは、「まあ！」「ラブラブだね」などのコメントを寄せ、2人の交際発表を歓迎した。

キ・ヒヒョンは2015年にDIAのメンバーとしてデビューし、翌年にはMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』に出演した。その後は女優に転向し、さまざまな映画やドラマに出演した。現在はDIAの活動終了後、芸能事務所の社員として勤務している。

モデルのイ・サンユンは昨年、Channel Aの恋愛リアリティー番組『ハートペアリング』に出演した。