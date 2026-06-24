マクドナルドが6指標全て上昇し一般企業トップ！ 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

記事ポイント 総合1位は「楽天市場」、一般企業サイトはマクドナルド公式サイトが首位スコア上昇トップは「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」で前回比15.0ポイント増「態度変容：企業活動」指標ではOisixとトヨタ自動車が得票率500サイト中1位 総合1位は「楽天市場」、一般企業サイトはマクドナルド公式サイトが首位スコア上昇トップは「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」で前回比15.0ポイント増「態度変容：企業活動」指標ではOisixとトヨタ自動車が得票率500サイト中1位

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

調査実施期間：2026年4月10日（金）〜22日（水）有効回答数：35,904件調査対象：全国20歳以上のインターネットユーザー対象ブランド：国内主要500サイト調査報告書発行日：2026年6月19日発行頻度：年2回（春夏・秋冬）

日経BPコンサルティングは、3万人以上のネットユーザーが国内500サイトを評価する「Webブランド調査2026-春夏」の結果をまとめ、2026年6月19日に調査報告書を発行しました。

Webブランド調査は年2回（6月・12月）定期的に発行される日本最大規模のWebサイト総合評価調査で、「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」「行動喚起」の6指標でWebブランド指数（WBI）を算出し、企業サイトのブランド力を可視化することを目的としています。

今回の春夏編では、総合ランキング首位の交代や、スコアが大きく伸びたサイトの台頭が注目されます。

総合ランキング：「楽天市場」が前回2位から首位へ

500サイト中の総合ランキング第1位は「楽天市場」です。

WBIは前回（2025-秋冬）の102.6ポイントから8.2ポイント増の110.8ポイントとなり、前回第2位から首位に上がりました。

6つの個別評価指標のうち、サイトの使い勝手を評価する「行動喚起」では500サイト中第1位のスコアを獲得しています。

バナー広告や会員向けメール、ダイレクトメール等からのサイト訪問が多く、アクセスを促す施策・導線が広く整備されている点が評価につながっています。

第2位は前回第4位の「Yahoo! JAPAN」、第3位は「Google」と続きます。

一般企業サイト編：「マクドナルド公式サイト」が6指標全て上昇

インターネット専業企業を除く一般企業サイトのトップ3は「マクドナルド公式サイト」「ミスタードーナツ」「ローソン」です。

「マクドナルド公式サイト」は6つの個別指標すべてでスコアが上昇し、一般企業サイトでWBIトップとなりました。

特に「サイト・ユーザビリティ」は79.6ポイントと高評価で、全体第4位のスコアです。

「サイト・ユーザビリティ」を構成する4項目はいずれも全体第3位を獲得しています。

第2位の「ミスタードーナツ」も6つの個別指標全てでスコアが上昇しました。

第3位の「ローソン」は「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」の3指標でスコアが上昇した一方、他の3指標ではスコアが減少し、前回の一般企業1位から今回は3位となっています。

スコア上昇ランキング：「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」が大幅躍進

前回から今回にかけてスコアが大きく上昇したサイトのトップ3は「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」「dメニュー」「楽天銀行」です。

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は前回比15.0ポイント増の65.7ポイントで、順位は前回第202位から第30位へ大幅に上昇しました。

6つの個別指標のうち「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」の4項目でスコアが前回を上回っています。

特に「態度変容：企業活動」は前回から43.6ポイント増の80.0ポイントで、順位は第467位から第4位へ急上昇しました。

「楽天銀行」は6つの個別項目が全て上昇し、前回比13.7ポイント増の72.5ポイントです。

順位は前回第72位から第13位となっています。

「態度変容：企業活動」が23.7ポイント増の68.4ポイント、「サイト・ユーザビリティ」が13.1ポイント増の61.5ポイント、「態度変容：製品・サービス」が11.1ポイントの58.7ポイントとそれぞれ上昇しています。

「dメニュー」：5指標が改善しWBIを押し上げ

「dメニュー」は前回比13.9ポイント増の55.8ポイントで、順位は前回第399位から第112位に上昇しました。

「態度変容：企業活動」を除いた5つの個別指標の評価が前回を上回っています。

特に「行動喚起」は18.6ポイント増の65.0ポイントで、前回第315位から第21位と大幅な順位上昇です。

「サイト・ロイヤルティ」は前回から14.7ポイント増の55.1ポイントで順位が前回第423位から第122位、「アクセス頻度」も前回から14.4ポイント増の64.8ポイントで前回第136位から第23位となっています。

サービス終了となった前回の「goo」が今回「dメニュー」に引き継がれたことで、消費者との結びつきが強いサイトとして評価されたとみられます。

「態度変容：企業活動」：Oisixとトヨタが得票率で500サイト中1位

企業活動への理解・関心などの意識変化を測る「態度変容：企業活動」のトップ3は「Oisix(おいしっくす)」「トヨタ自動車 公式企業サイト」「パナソニック ホールディングス」です。

「Oisix(おいしっくす)」は「運営主の事業活動・技術や取り組みが理解できた」の得票率が500サイト中第1位となりました。

企業に対する信頼形成だけでなく、将来への期待の高さも示しています。

「トヨタ自動車 公式企業サイト」は「運営主の事業活動・技術や取り組みに関心を持った」の得票率が500サイト中第1位で、事業活動や技術、各種取り組みへの関心喚起において高い評価を得ています。

企業サイトには商品・サービス情報の提供に加え、企業理念や社会課題への取り組み、研究開発、人的資本など、企業価値を伝える情報発信の役割が求められており、今回の調査のノミネートサイトでも企業としての取り組み発信を強化する傾向があります。

「Webブランド調査2026-春夏」では、500サイトそれぞれの6指標スコアや順位変動を通じて、各サイトのブランド力の変化を細かく読み解けます。

報告書は6月と12月の年2回発行で、半年ごとの定点観測により各サイトの動向を継続的に把握できます。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の総合ランキングで「楽天市場」は何ポイントで首位になりましたか？

A. WBIが前回（2025-秋冬）の102.6ポイントから8.2ポイント増の110.8ポイントとなり、前回第2位から順位を上げて首位を獲得しました。

Q. 「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」のスコアはどれくらい上昇しましたか？

A. 前回から15.0ポイント増の65.7ポイントで、順位は前回第202位から第30位に大幅上昇しました。

特に「態度変容：企業活動」は前回から43.6ポイント増の80.0ポイントで第467位から第4位となっています。

Q. Webブランド調査の調査対象と規模はどのくらいですか？

A. 全国20歳以上のインターネットユーザー35,904人が国内主要500サイトを評価する調査で、2026年4月10日から22日にかけて実施されました。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post マクドナルドが6指標全て上昇し一般企業トップ！ 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」 appeared first on Dtimes.