〈「うちの娘はどうだ？」初対面で“まさかの提案”…結婚54年のおしどり夫婦、林家ペー・パー子の“知られざる結婚秘話”〉から続く

「売れっ子のパー子がこの男を選ぶはずがない」--現在ではお似合いの夫婦として知られる林家ペー・パー子だが、結婚当時、「売れっ子」だったパー子と「万年弟子」のペーの婚約は周囲をおおいに騒がせたという。

【写真】「結婚54年のおしどり夫婦」林家ペー（84）とパー子（77）を見る

雨の上野・不忍池でのファーストキス、思いがけない同棲生活のはじまりまで。林家ペー初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）より、抜粋して紹介する。

◆◆◆

「こんな人気のある人がなんで？」パー子との交際

パー子にとって、お母さんの声は神の声。お母さんの言うことは間違いないと思っているから、何の疑問もなく、僕と結婚すると思ったんじゃない？

と、パー子の側は決めていても、僕の方はそうはいかないわよ。恋心？ いやいや、そういうことじゃなくて、こんな人気のある人がなんで？って、疑問っていうか、疑念っていうか。



林家ペー ©文藝春秋

彼女が林家一門に入って間もない頃に、おかみさんがパー子の連絡係になっていたのね。その時に聞いたの。「パー子ったらすごいのよ。『おつきあいしたい。デートしたい』という申し込みが5つも6つもあって、その相手がラジオ局のプロデューサーとか、名古屋で大きな会社を経営している社長とか、すごい人ばかりなのよ」って。パー子に話を通したのかどうか、師匠がみんな断ったっていうけどね。

自然発生的に「ペーパー」というコンビに

それからいろんなプロセスがあったけど、なんだかんだって言いながら縁なのかなぁ？

偶然にもぺー平とパー子で「ペーパー」になったということも人生なんだよね。だって別にコンビでもなんでもないんだから。さっきも言ったけど、僕は最初からぺーじゃなくて「ぺー平」が僕の芸名だったの。それがパー子という妹弟子ができたら自然発生的に二人合わせて「ペーパー」になったの。

上野の不忍池のほとりで初デート→キス→プロポーズ

えっ？ 初デート？ 二人でどこかに出かけるのがデートだよね。兄弟子と妹弟子という意味では、師匠と3人で営業に行った帰りに二人になったことはあるけど……男女を意識して歩いたという意味では、うん、ハッキリ覚えてる。あの日は雨が降ってたねぇ。上野の不忍池のほとりで、なんだろうなぁ。今思うとね……いろんな話をしてねぇ。それで雨の中、キスをしたの。さぁ、今日こそはキスするぞなんて、そんなことはない。なんか自然の流れだよね。

それでプロポーズした。もちろん、パー子はいつでもオッケーというサインをずっと出していたから、あとは僕の気持ち次第、踏ん切り1つだったんだけど、その一歩が踏み出せなかったんですね。

でも初キスをした頃から、なんとなくね。僕を見てパー子のお母さんも歯痒くなったんでしょ。パー子の家の近くに僕の部屋を勝手に借りちゃって、そのうちにパー子のお姉さんが布団を運んできたんだから。ここまでされたら、そりゃあ、もう。

「おかみさん、話があります。僕、結婚したいんです」

パー子と結婚することを最初に告げたのはおかみさん。根岸の家に行ったら、おかみさんが3階の部屋にお茶を持っていくところで、そのタイミングで「おかみさん、話があります。僕、結婚したいんです」と言うと、振り向いて「結婚って誰と？」と聞くから、「あのぅ、パー子です」と言ったら、今でも覚えている、「えええ〜っ、うそぉ」って、おかみさんがびっくりしてお茶碗が飛んだのよ。僕はそれがショックでね。売れっ子のパー子がお前みたいな男を相手にするわけないでしょって、そういう反応に聞こえたんですよ。まぁ、それも無理はないんだけどね。

それでおかみさんが、「お父さん、お父さん、ペーがパー子と結婚するんだって」と言ったら、師匠は一瞬、ギョッとした顔をしたけど、「そう。よかったね」と言ってくれた。おかみさんがあんまり「うそっ、本当に？ 信じられない」と繰り返すから、そう言うしかなかったんじゃない？

〈「たけしだよ。今、おふくろがよぅ」深夜に届いた1本の電話…林家ペー（84）が明かす、ビートたけしがカメラの前で泣いた夜の“真相”〉へ続く

（林家 ペー／Webオリジナル（外部転載））