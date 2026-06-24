結婚54年、芸能界きってのおしどり夫婦として知られる林家ペー・パー子だが、結婚当時の2人の間には埋めがたい差があった。

【写真】「結婚54年のおしどり夫婦」林家ペー（84）とパー子（77）を見る

人気絶頂のパー子を「住む世界が違う」と思っていた兄弟子のペー。そんな2人の背中を押した「意外な人物」とは？ 林家ペー初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）より、知られざる結婚秘話を紹介する。



林家ペー・パー子 ©五十嵐美弥／小学館

◆◆◆

「お兄ちゃん、うちの母が会いたいって言っているんだけど」

それにしても、売れっ子新人タレントのパー子と万年弟子の僕が、どこでどうなって交際して結婚したか。それはね、100％パー子のお母さんのおかげよ。お母さんは東京タワーのスタジオから生放送していた『タワーバラエティ』（フジテレビ系）という番組が好きで、そこに出ている僕を見て気に入ったのね。パー子のお母さんもおかしな人だけど、ある意味まともでね。「あの三平さんが常にそばに置いているって、それだけで普通の人じゃない」って解釈なの。

パー子の家族も不思議な人たちでね。パー子が歌をやりたいと言えばお母さんはどこにでも付いていって応援するけど、ステージママというような積極性はない。だから林家一門に入った娘が売れているという意識もないの。ただ芸能界が好きなんだろうってそのくらいなの。その加減が絶妙なんだわね。

で、ある時、パー子が「お兄ちゃん、うちの母が会いたいって言っているんだけど遊びに来ない？」って。余談だけど、パー子が僕のことを「お兄ちゃん」と呼んだのは、僕が兄弟子だからで、その呼び方が今もずっと変わらない。僕は人前では「パー子」と言ったりするけれど、普段は「粋ちゃん」って呼んでる。粋子というのが本名だから「粋ちゃん」。

その粋ちゃんが「遊びに来ない？」って誘ってくれたから、ただ、遊びに行ったわけよ。恋愛感情？ あるわけないわよ。売れっ子と売れてない芸人は住む世界が違うというのは、芸能界では今も変わらないんじゃないの？

「うちの娘はどうだ？」思いがけない提案にビックリ

しかし不思議だねぇ。遊びに行ったら、パー子のお母さん、至れり尽くせりなの。お膳にいっぱい料理を並べて、食べて食べてって。そのうちお母さんがうちの娘はどうだ？みたいなことを言う。初対面で僕みたいな何もない付き人に何を言い出したのかってね。まずそれで驚いたわけよ。

だけど、これぞ人生。出会いなんだね。「はからずも」ってのは僕の口癖の1つなんだけど、この口癖はその時から始まったのかもしれない。なんたっていきなり、いきなりなんだから。

えっ？ その時にどんな料理が並んでたかって？ うぅーん、何が出たかなぁ、覚えてないなぁ。なんせ食べ物に興味がないからなぁ。とにかくパー子が作って、「うちの娘はこんなものも作れるんですよ」みたいなことをお母さんは言うわけ。こっちは何を言ってるんだ？ってポカンよ。料理を作るも作らないも、それ以前に売れっ子芸人のパー子って認識があるもの。こんなに売れている人が料理を作っているって、違和感しかないわよ。

パー子のお母さんとの出会いが僕の運命を変えた

お母さんは、ほかにもおかしなことを言ったんだわ。

パー子のきょうだいは7人いるんだけどね、「この粋子だけ違うでしょ？」って言うの。何を言い出したかと思ったら、「粋子だけ橋の下で拾ってきたの。だって、うちにこんないい子がいるわけないじゃない」って真顔で言うの。

まぁたしかに、これが単なるシャレとは思えないくらい、ちょっと信じそうになるくらい、パー子だけ異質なんだわね。パー子の実家は赤羽にある庶民的な普通の一戸建てで、お父さんが車の修理工場と中古車販売をする会社を経営していたんだけど、彼女は本当に華やかで、どこか不釣り合いな感じがするの。

きょうだいの中でもパー子は特別扱いよ。日本舞踊や三味線を習わせたのもパー子だけだし、芸能人になったのももちろんパー子だけよ。それをほかのきょうだいは誇りに思ったりしない代わり、ひがみもしない。みんな普通の仕事に就いたわよ。芸能人の家族にありがちな「利用してやれ」なんていうこともないしね。お母さんはパー子に習い事をさせたくらいだから芸能界に興味はあったんだと思うけど、でも、よくいる娘の売り出しに血道をあげるステージママとはほど遠い。ちゃんとわきまえているの。そうよね、パー子との出会いというよりパー子のお母さんとの出会いが僕の運命を変えたね。

〈「売れっ子のパー子がこの男を選ぶはずがない」当時は“格差カップル”だった…林家ペー・パー子がお互いを意識した「甘酸っぱい初キス」〉へ続く

（林家 ペー／Webオリジナル（外部転載））