通常の“5倍サイズ”の「キャラメルコーン」が登場 ザクザク歯ごたえ＆しっかりとした食べ応え
東ハトは29日より、新商品4品を発売する。
【写真】食べ応えたっぷりな「キャラメルコーン」 塩キャラメル味も
■新商品紹介
・ワイルドポテコ
通常ポテコとは異なる、ぶ厚いギザギザリングで食べごたえがあり、やみつきになる食感。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい!”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品となっている。
『ワイルドポテコ・わさび味』
安曇野産本わさびのパウダーを使用し、爽やかなわさびの風味を楽しめる味わいに仕上げた。ピリッと感じる辛味がやみつきになるおいしさ。
・「キャラメルコーングランデ」
通常サイズキャラメルコーンの約5倍（標準体積比）の大きさで、ザクザクッと歯ごたえのある食感を楽しめる。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい!”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品。
『キャラメルコーングランデ・濃厚キャラメル味』
キャラメルペーストと加糖れん乳を加えて、しっかりとしたキャラメルの味わいを楽しめる、濃厚でコク深い味わいに仕立てた。
『キャラメルコーングランデ・塩キャラメル味』
ゲランドの塩をきかせて、しっかりとしたキャラメルの味わいと甘味、塩味の絶妙なバランスを楽しめる、コク深い味わいに仕立てた。
『miniあみじゃが・ハニーバター味』
はちみつの甘い風味にバターのコクを効かせ、あまじょっぱ〜い味わいに仕立てた。エモーショナルな雰囲気を演出したパッケージデザインと、フタに登場する天使姿の「あみじゃがくん」にも注目。
【写真】食べ応えたっぷりな「キャラメルコーン」 塩キャラメル味も
■新商品紹介
・ワイルドポテコ
通常ポテコとは異なる、ぶ厚いギザギザリングで食べごたえがあり、やみつきになる食感。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい!”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品となっている。
『ワイルドポテコ・わさび味』
安曇野産本わさびのパウダーを使用し、爽やかなわさびの風味を楽しめる味わいに仕上げた。ピリッと感じる辛味がやみつきになるおいしさ。
通常サイズキャラメルコーンの約5倍（標準体積比）の大きさで、ザクザクッと歯ごたえのある食感を楽しめる。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい!”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品。
『キャラメルコーングランデ・濃厚キャラメル味』
キャラメルペーストと加糖れん乳を加えて、しっかりとしたキャラメルの味わいを楽しめる、濃厚でコク深い味わいに仕立てた。
『キャラメルコーングランデ・塩キャラメル味』
ゲランドの塩をきかせて、しっかりとしたキャラメルの味わいと甘味、塩味の絶妙なバランスを楽しめる、コク深い味わいに仕立てた。
『miniあみじゃが・ハニーバター味』
はちみつの甘い風味にバターのコクを効かせ、あまじょっぱ〜い味わいに仕立てた。エモーショナルな雰囲気を演出したパッケージデザインと、フタに登場する天使姿の「あみじゃがくん」にも注目。