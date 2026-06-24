イタリアは静かすぎる初夏を過ごしている。アッズーリ（イタリア代表の愛称）のいないW杯もこれで3大会連続だ。

【肩出し写真】「アルゼンチン選手に肩を噛まれる」という珍事件が発生した2014年が、イタリアにとって最後のワールドカップの記憶になっている

もし、14年ブラジル大会以来の本大会出場を決めていれば、今頃バールやキオスクで代表や試合についての話題に花が咲き、スーパーマーケットや大型家電店ではW杯記念セール真っ只中のはずが、どこに行っても誰に会っても「モンディアーレ（＝ワールドカップ）」のモの字も出てこない。



ボスニアヘルツェゴビナとのPK戦に敗れワールドカップを失ったイタリア代表 ©時事通信社

治りの遅い傷口に触れることを恐れるように、誰もがサッカーの話題を避けているフシすらある。地中海の長靴の形をした半島は“サッカーの国”のはずなのに、大西洋を挟んだアメリカでの熱戦は異世界の出来事のように現実味がないのだ。

今年3月の欧州予選プレーオフ敗退が、イタリアサッカー界に与えた精神的ショックは深い。経済的ダメージも甚大だ。

有力全国紙『レプッブリカ』の分析記事によれば、北中米W杯出場を逃したことでFIGC（イタリアサッカー連盟）の今年度収支に660万ユーロ（約12億2000万円）の損失が出る見込みだ。

イタリア共和国のGDPのうち、W杯効果による外食産業や賭博、雇用に使われたはずの3億2100万ユーロ（約594億円）相当の支出機会も失われたという。

ワールドカップで戦うイタリア代表を見たことがない世代が登場

さらにイタリアサッカー界は、本大会の出場給やスポンサー収入以上のものを失おうとしている。彼らが今、最も危惧しているのは若者層の“サッカー離れ”だ。

多くのイタリア国民にとって“代表チームが戦うW杯”は、家族や親戚とともに“人生で初めて何かのチームを応援する原体験”を意味していた。それが2014年以降、そっくり12年間も抜け落ちた。その結果、イタリアで何が起きているか。

有力紙『ラ・スタンパ』が今月行ったアンケート調査によると、18〜24歳世代のほぼ半数にあたる45.9％が「イタリア代表がどうなろうと関心がない」と答えた。

スポンサーバリュー調査会社による別のアンケートでは、国内でサッカーに関心がある層のうち45歳以上が42％を占める一方、14〜24歳はわずか16％に留まった。

アッズーリは政治信条や社会的立場、地域感情などを超えて人びとを繋ぎ、思い出を分かち合うための中心的な存在だった。

だがデジタルネイティブ世代は、そもそもW杯でプレーする自国代表チームを見たことがなく、アッズーリのユニフォームにも思い入れがない。イタリア代表がW杯出場を逃し続けた結果、代表チームに無関心な世代がついに出現したのだ。

3月末にサッカーのイタリア代表が予選敗退を喫したとき、時期をほぼ同じくしてラグビー代表が母国イングランドから初勝利を上げ、野球代表もWBCで米国を初めて倒してベスト4進出という歴史的快挙を達成した。

先んじて自国開催したミラノ・コルティナ冬季五輪ではイタリア選手団が同国史上最多のメダル30個を獲得し、昨秋にはバレーボール男女代表が世界選手権でダブル優勝を成し遂げている。

F1界では今季開幕から6戦5勝という弱冠19歳のイタリア人天才ドライバー、キミ・アントネッリが現れた。現在のテニス界を席巻するのはヤニク・シンナー（24歳）を筆頭とする若きイタリア勢だ。他にも陸上界や水泳界でも世界トップレベルのアスリートが出現している。

実は近年のイタリア・スポーツ界は、あらゆる競技で空前の活況を呈している黄金期といっていいくらいなのだ。

「指導者、選手、ビジョン、そしてそれらを選択した者たちの問題だ」

ではなぜ、サッカーの代表だけ芳しい結果を出せないのか。

予選敗退後、この他競技との比較はイタリア国内でさんざん議論されてきた。

W杯プレーオフに敗れた直後の会見で記者に詰め寄られたFIGCグラヴィーナ会長は「サッカーはプロ競技。他はアマチュア競技だから（いっしょにするな）」と失言し、国内のあらゆる競技関係者の逆鱗に触れて大炎上。結果的に失職へ追い込まれた。

サッカー界の体たらくを責める、安易な風潮に抗いながら『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙の評論家マルコ・ブッチャンティーニは、カルチョと他競技の関係を冷静に説いてみせた。

「イタリアは個人競技でもチーム競技でも強い。一国において、あるスポーツが別のスポーツを脅かし不毛にすることはない。むしろ多様なスポーツの発展がより広範囲の強化を呼びこむといっていい。つまり、サッカーの危機はサッカー界自体の問題だ。指導者、選手、ビジョン、そしてそれらを選択した者たちの問題だ」

少子化は日本に劣らずイタリアでも重要な社会問題だ。一人あたりの子育てコストは増大し、その代償に親の求める理想は高くなる。

イタリアサッカー界は今でも上品な世界とは言い難く、U-13年代の保護者間ですら罵詈雑言が飛び交う状況を高学歴の親が忌避する向きも否定できない。

現代のイタリアの小学生にとって、サッカーはもはや道端や公園でボールさえあればできる手軽な遊戯ではなくなった。水泳や英語塾、楽器教室などと同様、月謝を払ってサッカースクールで教えてもらう習い事になってから随分と久しい。

「昔と比べてイタリアの子供は道端でサッカーをしなくなった。アパートの階段の踊り場、駐車場、場所なんてどこでもよかった。だから創造性が育まれたんだ」とは、筆者が取材したセリエAプレーヤーから異口同音に聞いた言葉だ。

「セリエAの試合でグラウンド上に最低1人のU-19選手起用を義務づけてはどうか」と提案したのはユヴェントス監督ルチャーノ・スパレッティだ。

指導者や解説者、識者にOB。誰もが己の立場から自分の見識を使って議論を交わす。誰もが一家言をもつのに、誰も最適解をもっていない。かつて栄光極めたイタリアならではのジレンマがある。

アンダー世代ではヨーロッパ王者になったりしているのに…

W杯出場国が本体開幕前のテストマッチを行っていた6月初旬、イタリア代表はFIFAランク98位ルクセンブルクと同47位ギリシャとの親善試合に臨んだ。

前監督ジェンナーロ・ガットゥーゾが引責辞任したため、U-21代表監督だったシルヴィオ・バルディーニが暫定的に指揮を任され、子飼いの若手たちを大量招集した。

フル代表組は主将でもある正守護神ジャンルイジ・ドンナルンマやFWピオ・エスポージトらごくわずか。フル代表デビューの緊張に晒された多くの若手選手たちは、大雨や数的不利という悪条件に屈せず、アウェーでの連戦をどちらも虎の子の1点を守りきって勝つ、イタリアらしさ満点の戦いを見せた。

実はアンダー世代のイタリア代表は、他の欧州強豪国と比べて決して劣るわけではない。今年6月のU-17欧州選手権ではベルギーを下して優勝したし、2023年のU-19欧州選手権でも優勝、同年のU-20ワールドカップでも準優勝している。

問題は、そのメンバーの大半がトップチームでプレーできないことだ。

セリエAの総プレー時間のうち、外国人選手が占める割合は67.9％に及ぶ。スペイン（39.6％）やフランス（48.3％）と比べても際立って高い数値で、U-21世代イタリア人選手のプレー時間に至っては1.9％に留まる。

セリエA以下、国中に97ものプロクラブがあるのに、プレー機会が与えられないのであれば若手イタリア人の実力が伸びるはずがない。

過去2大会のW杯を逃した際にもリーグ制度の根本的改革が叫ばれた。スタジアムのインフラ整備支援、競争力再獲得のためのクラブ数削減の検討、何より若手の起用機会推進。だが、かけ声だけで何も変わらなかった。

今月22日、前会長辞任に伴うFIGC会長選が行われ、下馬評通り元CONI（イタリア五輪委員会）会長ジョヴァンニ・マラゴーが当選した。ミラノ・コルティナ冬季五輪大会組織委員会会長も務めた彼は政財界にも顔が利く大物だ。

実はワールドカップにも3人にイタリア人監督が

カルチョ改革を事実上不可能にしているリーグ機構や連盟の理事会にメスを入れ、政界を巻き込んだ断固たる介入とカリスマ性にあふれるテクニカルディレクター及び新監督招聘による代表再建が望まれる。

次期代表監督候補に上がっている名は本命ロベルト・マンチーニに対抗アントニオ・コンテ、そして大穴ペップ・グアルディオラだ。

スペイン・ポルトガル・モロッコ3国で共同開催される次回のW杯2030には、是が非でも出場せねばならない。

アッズーリが出ない北中米W杯で、イタリア国民は同胞カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表を応援することで無聊を慰めている。ヴィンチェンツォ・モンテッラ監督のトルコ代表とファビオ・カンナヴァーロ監督のウズベキスタン代表にはあまり期待していないらしい。

まだ自国のW杯出場の希望が消えていなかった昨秋、大手リサーチ企業によるアンケートで「イタリアという国を代表するスポーツは」という問いに対し、国民の70％が「サッカー」と答えた。もちろんぶっちぎりの1位である。

サッカーを愛する火はまだ消えていない。だが世界大会に出られず、夢を見させてくれない代表では応援しようがないのだ。ちなみに上記のアンケートでは「最も品のない競技は」の問いでもサッカーが48％で1位だった。Z世代は下品な振る舞いを忌避する傾向がある。

アッズーリは次回大会のW杯チケットと代表人気の回復、2つの目標を背負う。

イタリアサッカー界の未来をかけた勝負はもう始まっているのだ。

（弓削 高志）