かつて「努力なんてカッコ悪い」と逃げ続け、コーラ漬けの食生活で体調不良を繰り返していたブラマジ田中さん（31歳）。

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虚弱体質で転職を重ねた彼女が、なぜ筋トレにハマり“別人級”の体へと変わったのか。転機はジムでの出会いと、ある小さな習慣だった。筋トレ系インフルエンサーとして活躍する彼女のインタビューをお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



筋トレインフルエンサーのブラマジ田中さん。彼女はなぜ変われたのか？ ©橋本篤／文藝春秋

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「努力なんてカッコ悪い」と思っていた

――昔から体を鍛えることが好きだったのですか？

ブラマジ田中（以下、田中） 小学生の頃は男の子に混ざって遊ぶ活発なタイプで、運動は全般的に得意でした。父が実業団のバスケットボール選手だったので、その影響もあるかもしれません。身長193cmの父が、両手2本指だけで腕立て伏せをしていた姿を覚えています（笑）。

ただ、私は努力するのが苦手で、バスケ部に入っても朝練がキツい、練習が辛いといって活動の半分は休んでいました。

当時は、「必死でやって、レギュラーになれなかったらカッコ悪い」という考え方だったんです。「それなら最初から真剣にやらない方がいいや」と諦めていました。部活も勉強も、頑張ることから逃げ続けていたんです。

――学生時代は、今のような筋肉質な体型ではなかったのですか？

田中 昔はあまり食べられず、痩せ型でした。コーラを毎日1.5L以上飲んでいたせいかもしれないですが。胃弱で体力がなく、高卒で就職してからも仕事が続けられず。24歳までに4回以上転職しました。

胃弱・虚弱・コーラ中毒だった過去

――フィットネス選手になる前は、どんな仕事をしていたのでしょうか。

田中 高校卒業後は、自動車工場で製図をするCADオペレーターとして就職しました。でも、工場の鉄の匂いで気分が悪くなってしまい、1年半で退職。そのあと、アパレル系、自動車工場の期間工、医療系の事務職と、転々としました。

退職理由は、長時間の電車通勤に耐えられない、残業がキツい、職場のいじめなどもありましたが、主な原因は体力がないことでした。医療系の事務職はとても合っていたのですが、虫垂炎で入院し、退院後も体調不良が続いて何度も倒れてしまい、迷惑をかけるのが申し訳なくて退職しました。

――体力がなかった原因は何だったと思いますか？

田中 栄養が足りていなかったのだと思います。炭水化物やタンパク質を全然とらず、毎日コーラを1.5Lは飲んでいたんです。そのせいでお腹がふくれて、まともな食事をほとんど食べていませんでした。

――なぜ、そんなに大量のコーラを飲んでいたのですか？

田中 単純に、おいしかったからなんです……。両親は極端な健康志向ではないのですが、「コーラは体に悪いから」と子供の頃は飲まないように言われていました。でも高校生になると解禁になり、あまりのおいしさに毎日飲むようになってしまったんです。大容量のペットボトルだと途中で炭酸が抜けてしまうので、500mLのペットボトルを1日に3〜4本飲んでいました。

具体的には朝、500mLペットボトルをコンビニで買って飲み、昼に学校の売店で2本目を購入。下校中にコンビニでまた1本買って飲み、夕飯時にももう1本飲むという毎日でした。高校1年生から、10年間はその調子で飲み続けました。

――たしかに、それでは炭酸でお腹がいっぱいになってしまいますね。

田中 しかもジャンクフードが大好きで、免許を取ってから週に3回ほどマクドナルドに通っていました。フライドポテトが好きなので、ハンバーガーを食べずにLサイズポテトを2個食べたり。“二郎系”の脂たっぷりラーメンも大好物で週に1回は食べてました。しかも、その帰りにスタバのフラペチーノを飲んだり……。

胃腸的には最悪だったと思います。常に下痢か、酷い便秘の繰り返しでした。それなのに、当時は自分の食生活が異常だと全く自覚していなかったんです。

筋トレのおかげで、体の中から健康に

――筋トレとの出会いはいつだったのですか？

田中 医療事務を辞めたあと、24歳の時に知り合いの紹介でフィットネスジムのスタッフとして働くようになりました。

筋トレには全く興味がなかったのですが、アットホームな雰囲気だったので会員さんとお話しするうちに、段々と「筋トレっていいかも」と感じるようになって、自然にトレーニングするようになりました。

――体力がないのが悩みだったそうですが、筋トレは辛くなかったのでしょうか。

田中 それが、全然しんどくなかったんです。筋トレを始めてから、ちゃんと栄養を取るようになったことが大きかったと思います。

周りの人たちから「タンパク質やビタミンをちゃんと摂りなさい」とアドバイスをもらったり、女性に不足しがちな栄養素を補給できるサプリや、プロテインを勧めてもらって、栄養を意識するようになりました。

――食生活が変わったことで、どんな変化があったのでしょうか。

田中 以前は常にお腹を壊している状態だったのですが、筋トレを始めてからは1日3回お通じがくる快便体質になり、体調がすごく楽になりました。

便通がよくなったことで、肌荒れもしなくなって、ニキビができやすかったのが改善されました。髪もパサつきにくくなったし、全体的に良い方向へ変わったと思います。

――継続が苦手だったそうですが、筋トレはなぜ続けられたのでしょうか。

「一番大きく変わったのはお尻」

田中 ジムで働いていたので、仕事が終わったらそのままトレーニングをするのが習慣になったことがよかったのだと思います。

自分で決めたメニューをやり切ることで、毎回達成感が得られるのも大きかったです。お風呂と同じで、取りかかる前は少し面倒なのですが、それを乗り越えるとスッキリして「やってよかったな」と感じるんです。

――筋トレを始めてから、体型の変化も感じられましたか？

田中 早い段階で、目に見えて変わっていきました。なかでも、一番大きく変わったのは「お尻」でした。

〈「お尻が大きいほうがキレイなのかも」同僚の勧めで筋トレ始めたら“日本一のカラダ”に⋯元ガリガリ女性（31）が“世界に通用するマッチョ”になれたワケ〉へ続く

（都田 ミツコ）