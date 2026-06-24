◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月23日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場。4回に勝ち越し犠飛を放った。

初回の第1打席は初対戦のツインズ先発左腕・ロハスの投球を確実に見極め、四球で出塁。4試合連続出塁とすると、次打者・パヘスの四球で二塁に進み、2死後、5番・エドマンの中前打で先制のホームを踏んだ。2回2死一塁からの第2打席は空振り三振に倒れたが、3打席目で結果を出した。

2―2の4回1死一、三塁、昨年ロッテでプレーしたツインズ2番手・ボスの投じた初球カーブを叩き、左翼へと飛球を打ち上げた。三走のコールは悠々と生還。大谷にとっては2試合連続の打点となった。

第2子誕生後初めての試合となった20日（同21日）のオリオールズ戦で“祝砲”となる16号本塁打を放つと、21日の同戦では大差を付けられたため試合途中で交代したが、中前打を記録して好調を継続。前日22日（同23日）のツインズ戦では初回に通算30本目となる17号先頭打者本塁打を放っている。