「これ絶対バズる予感…！」韓国発の人気お菓子にそっくり♡まとめ買い推奨の100均グルメ

ダイソーの食品コーナーをチェックしていたら、思わず二度見してしまうお菓子を発見！以前SNSでも話題になり、一時は入手困難になるほど人気を集めた韓国発の「ミルクせんべい」そっくりのパッケージで、実際に食べてみるとサクサクふんわり軽い食感とやさしいミルクの風味が絶妙♡詳しくレビューします。

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商品情報

商品名：ミルククリスピーロール

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582660026379

人気商品になる予感大！話題のミルクせんべいを思わせる韓国発のお菓子

ダイソーの食品売り場をチェックしていたところ、思わず手に取ってしまったのが「ミルククリスピーロール」というお菓子。

以前ダイソーで話題になった韓国のミルクせんべいによく似たデザインで、パッケージには「韓国で大人気！新商品が日本上陸」と書かれています。

ミルククリスピーロールは、お米と20種類の豆類などを使用したお菓子。パッケージからもどこか体にやさしそうな印象を受けますが、実際に食べてみるとそのイメージ通り。

ほんのりとした甘みとミルクのコクが感じられ、穀類や豆類ならではの素朴な香りが広がります。どこか懐かしさを感じるやさしい味わいで、大人のおやつタイムにもぴったり♪

小さいのに満足感あり！サクサク＆しゅわっと溶ける食感がクセになる

形は、うまい棒のような細長いロール状。外側はサクサクと軽いパフ生地になっていて、中には少しかためのミルククリームが入っています。

ひと口食べると、ふわっと軽い食感のあとにしゅわっと口の中で溶けていくような繊細な口どけが楽しめますよ。

味や食感は話題になったミルクせんべいにも似ていますが、クリーム入りということもあり、こちらの方がミルク感やコクは強め。

市販のお菓子に例えるなら、食感はうまい棒に近く、香りはキャラメルコーンを思わせるような雰囲気。どこか親しみやすさがありながらも、ほかにはない独特のおいしさがあります♪

サイズは指一本分と小ぶりですが、ミルクのコクやクリームの存在感があるため、「おいしいものを食べたな〜」という満足感がしっかり。

さらにうれしいのがカロリーで、1本あたり58kcal、脂質は3.9g、炭水化物は5.2gと、罪悪感なく食べられます。ちょっと甘いものが食べたいときや、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムにも◎。

今回は、ダイソーの「ミルククリスピーロール」をご紹介しました。

人気商品になって入手困難になる日も近いかも…！見つけたら思わずまとめ買いしたくなるおいしさだったので、気になる方はぜひチェックしてください♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。