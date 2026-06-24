またいいの見つけたよ！「大人はちょっと…」と思ったら損！便利で賢い100均黒バッグ

ダイソーの『ナップサック（巾着付）』は、持ち運びに便利な折りたたみ式ナップサック。「大人は抵抗ある…」と思った方ちょっと待って！黒一色でデザインもシンプルなので、大人こそ使いやすいアイテムなんです♡収納袋は展開時にポケットになり、小物もしっかり分けられます。ちょっとしたお出かけや旅行におすすめです！

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商品情報

商品名：ナップサック（巾着付）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480938998

大人も使いやすい！ダイソーの折りたたみナップサックが便利！

ダイソーで『ナップサック（巾着付）』という商品を見つけました。パッカブルタイプのナップサックで、コンパクトに持ち運べる便利なアイテムです。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

広げると、しっかりとしたサイズ感のナップサックが登場。ナップサックを収納していた袋が、そのまま小物を入れられるポケットになる設計になっています。

デザインはシンプルで、どんな服装にも合わせやすいです。

メインの収納スペースは、バスタオルを4枚入れても、まだ少し余裕があります。入れる物に合わせて生地がフィットしやすく、効率よく荷物を入れられます。

買い物やジム、スパなどのお出かけの際に、ちょっとした荷物を運びたいときに便利。旅行で荷物が増えたときのサブバッグとしても最適です。

ただ、ポケット部分にコインケースなど重たいものを入れると、背負ったときに揺れを感じて少し煩わしく、歩きにくくなります。

個人的には、ティッシュや目薬、リップクリームなど、軽い小物を分けて入れるのには便利だと思いました。

『ナップサック（巾着付）』の使い心地や気になる点は？

試しに背負ってみましたが、生地が非常に薄くて軽い分、重い荷物を入れると負担がかかりそうです。アクティブに行動する場合は、あまり重い荷物は入れない方が負担が少ないかと思います。

大人がナップサックというのもどうかな…？と思う方もいるかもしれませんが、黒一色なので使いやすいです。とにかく機動力が上がるので、たくさん買い物をしたいときや、身軽にお出かけしたいときにぴったりです！

使わないときはサッと折りたたんでコンパクトにまとめることができます。自宅で保管しやすいだけでなく、メインバッグにも入れやすいので、いつでも思い立ったときに使えて便利です！

今回は、ダイソーの『ナップサック（巾着付）』をご紹介しました。

気軽に使える折りたたみ式のバッグをお探しの方におすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。