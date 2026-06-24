新作がめっちゃ使える！洗剤不要でピカピカ！お掃除のハードルが下がる100均便利グッズ

ついつい後回しにしがちな「網戸のお掃除」。準備や片付けが面倒でハードルが高く感じられますが、そんな重い腰を上げてくれる新作の便利グッズをダイソーで発見！洗剤が必要なく、伸縮＆首振り機能で高い場所も届くのも嬉しいポイント。使い心地やbefore・afterの比較も詳しくご紹介していきます。

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商品情報

商品名：首振り網戸クリーナー（2段階伸縮）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：全長29cm-41.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480761473

水だけで網戸がピカピカに！ダイソーの新作『首振り網戸クリーナー』

今回ご紹介するのは、ダイソーの掃除グッズ売り場で発見した新作の『首振り網戸クリーナー』。

このクリーナーは、洗剤いらずで水だけで汚れを拭き取れる手軽さが魅力の便利グッズ。

ヘッドと柄がセットになってお値段は220円（税込）とお手頃価格で、公式サイトでも話題の商品として取り上げられていました♪

クリーナーを近くで見てみると、マイクロファイバーに細かなブラシ毛が付いた特殊な素材です。マイクロファイバーで優しく拭くというよりは、ブラシで擦るような感覚に近いです。

「ブラシで汚れをかき出し、特殊なマイクロファイバーで拭き取る」というダブルの効果があるからこそ、水だけでも汚れ落ちが良い秘訣ですね◎

ヘッド部分と柄をカチッと差し込むことで、簡単に使い始めることができます。

使用する際は、クリーナーに水をたっぷり含ませて、よく絞ってからヘッド部分に取り付けましょう。

簡単に着脱ができる仕様で、汚れたらパッと外して丸洗いできるので、いつでも清潔な状態で繰り返し使えます。

高いところもラクラク届く！2段階伸縮＆首振り機能の使い心地とコツをチェック！

『首振り網戸クリーナー』は、2段階の伸縮機能と首振りヘッドを搭載しており、手が届きにくい背の高い網戸や高所の汚れもスムーズに落とせます。最大で約41.5cmまで伸びるのでこれ一本で、背の高い場所でも踏み台なしでラクに届きます。

パッケージには「室内から使える」といった記載がありますが、実際に試してみると、風向きによっては室内に多少の汚れの飛び散りを感じました。

窓掃除も一緒にする手間もありますが、外から一気に擦ればノンストレスでお掃除が完了するので、個人的には外側から使うのがおすすめです。

使い始めは、首が振れる分「スライドさせたときにヘッドが動いてしまい、均等に圧をかけにくいかも」と感じました。

使っていくうちにコツを掴みはじめ、ヘッドの全面を網戸にピタッと押し付けることを意識して動かすと、首がブレずにスムーズに安定して動かせますよ。

しっかり汚れをキャッチしてくれるうえ、ヘッドが大きいため、さっと数回擦るだけで広範囲を効率よく掃除できます。定期的なお掃除の習慣化にぴったりです。

before・afterを比較してみるとこんな感じです。

細かい網目に詰まった汚れが落ち、網目がくっきりとクリアになっているのが一目瞭然！水だけでここまでピカピカに仕上がるのは驚きですよね。

今回は、ダイソーの新作『首振り網戸クリーナー』をご紹介しました。

水だけでサクッと網戸が綺麗になるこのアイテムは、一度使うと手放せなくなること間違いなしです。ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。