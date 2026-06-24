100均で隠れた名品見つけたよ！「スライドするだけって楽！」見た目だけじゃないキーホルダー

セリアで見つけたキーホルダー感覚で使えるキーケースが、名品レベルの優秀さで驚きました！ファスナーやボタンがない構造で、鍵をサッとスライドするだけで取り出せる便利なアイテム。それでいて鍵はしっかり隠せるので、プライバシーもしっかり守れます！レザー調の高見えする素材で、見栄えも抜群ですよ。

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商品情報

商品名：キーホルダー付き 革風キーケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦10×横4cm（ナスカン含む）全長14.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583264430

スライドするだけで鍵を出せる！セリアの優秀キーケース

玄関先で鍵をスムーズに出せずイライラ…なんてことはありませんか？よくあるキーケースだとボタンやファスナーを開けて鍵を取り出して…という作業が手間に感じる場合がありますよね。

今回ご紹介するのは、そんな悩みを解消してくれるアイテム『キーホルダー付き 革風キーケース』。セリアのキーホルダー売り場で見つけた商品です。

キーリング付きで、鍵をすっきりまとめられる便利グッズです。なめらかなレザー調素材が使用されており、100円商品とは思えない高級感があります。

内側にキーリングが付いており、ケース自体はファスナーやボタン、ホックがない構造なので、横にサッとスライドするだけで鍵を取り出せるのが最大の特徴です。

それでいて、鍵番号や鍵の形状は隠せるという、プライバシーにしっかりと配慮した商品になっています。

リングの根元は伸縮性のあるゴムのような素材で取り付けられており、鍵の着脱もしやすい作りです。

ただし無理に引っ張ると破損する恐れがあるので、取り付ける際は引っ張りすぎないように注意が必要です。

『キーホルダー付き 革風キーケース』の使い心地は？

疲れて帰宅したときも、サッと引き出すだけで鍵を楽に取り出せて便利です！また、荷物が多い日も、ワンアクションでスムーズに鍵を取り出せます。

また、ナスカンが付いているので、手持ちのバッグやスプリングゴムなどにも付けやすいです。

バッグの持ち手などに取り付けて内側に吊るしておけば、プライバシーもしっかり守れます。

今回は、セリアの『キーホルダー付き 革風キーケース』をご紹介しました。

100円なのに、使い手目線の気配りが嬉しい優秀アイテムです！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。