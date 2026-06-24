大阪マリオット都ホテル「夏いちごのアフタヌーンティー」。夏いちごとスーパーフードを合わせた個性的なデセールに注目
◆大阪マリオット都ホテル「夏いちごのアフタヌーンティー」。夏いちごとスーパーフードを合わせた個性的なデセールに注目
大阪マリオット都ホテルの19階「LOUNGE PLUS」にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、夏いちごのフレッシュな酸味と香りを堪能できる「夏いちごのアフタヌーンティー」を開催。
夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるセイボリーや、スーパーフードを取り入れたデセールなど、こだわりがぎゅっと詰まった華やかな品々がラインナップ。夏の美味とウェルネスを楽しむ特別なひとときを過ごして。
この記事の要約レポート
・大阪マリオット都ホテルの19階「LOUNGE PLUS」で、「夏いちごのアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで
・アフタヌーンティーの始まりは、アサイーを使ったドリンク＆ウエルカムスイーツ
・スパイスを利かせたセイボリーが、夏いちごの甘酸っぱさを引き立てる
・チアシードやキヌアといったスーパーフードと夏いちごを組み合わせたデセール
・ラウンジはあべのハルカス19階にあり、地上約100mから望む大阪のパノラマビューは圧巻
爽やかなウエルカムドリンクとアサイーボウルでお出迎え
最初に提供されるウエルカムドリンクは、爽やかな味わいの「Acai Fizz」。さらにウエルカムスイーツとして、フレッシュな夏いちごとはちみつをお好みで合わせていただく「夏いちごのアサイーボウル」が登場。同じプレートに添えられた「全粒粉スコーン」をディップすると、アサイーのコクとスコーンの香ばしさが重なる。スコーンのコンディメントには、夏いちごのコンフィチュールやクロテッドクリームも用意されているので、それぞれの異なる風味を楽しんでみて。
スパイスがアクセント！夏いちごの甘酸っぱさが引き立つセイボリー
続くセイボリーは、夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるメニューを用意。スパイスを利かせた「夏いちごのニース風サラダ」や「スパイシービーフのタコス 夏いちごのピクルス添え」など、果実の爽やかな風味とスパイシーな味わいが調和するラインナップに。
このほかにも、「夏いちごとクリームチーズのフリット」や「夏いちごのスープ」、「カツオのマリネ」、「ジャークチキン 夏野菜サルサ」が揃い、贅沢な味わいにときめく。
スーパーフードと夏いちごが織りなす個性豊かなデセール
デセールには、さまざまなスーパーフードと夏いちごを組み合わせた個性豊かな品々がずらり。食物繊維が豊富なココナッツをまとわせた「夏いちごとココナッツのショートケーキ」や、プチプチとした食感が楽しいチアシードを合わせた「夏いちごとチアシードのクラフティ」に注目を。
加えて、「夏いちごとキヌアのグラノーラ・バー」や「夏いちごとクコの実の杏仁プリン」、「夏いちごのクレームダンジュ」など多彩なスイーツが盛りだくさん。また、ドリンクは「HARNEY ＆ SONS」の紅茶を含むティーセレクションから好きなものが選べるのもうれしいポイント。
ホテルの19階に位置するラグジュアリーな空間で、夏いちごの魅力を心ゆくまで満喫する贅沢な時間を。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上約100mから大阪を見渡す眺望、開放的なラグジュアリーラウンジ「LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）」
あべのハルカス19階にある「LOUNGE PLUS」は一歩足を踏み入れると日常を忘れる別世界。天井高約7mのラウンジには大きな窓から光が降り注ぎ、目の前に広がるパノラマビューはため息が出るほど美しい。昼には友人と自慢のスイーツを、夜には会社の仲間と軽く飲みながらと幅広く利用できる。
大阪マリオット都ホテルの19階「LOUNGE PLUS」にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、夏いちごのフレッシュな酸味と香りを堪能できる「夏いちごのアフタヌーンティー」を開催。
夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるセイボリーや、スーパーフードを取り入れたデセールなど、こだわりがぎゅっと詰まった華やかな品々がラインナップ。夏の美味とウェルネスを楽しむ特別なひとときを過ごして。
・大阪マリオット都ホテルの19階「LOUNGE PLUS」で、「夏いちごのアフタヌーンティー」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで
・アフタヌーンティーの始まりは、アサイーを使ったドリンク＆ウエルカムスイーツ
・スパイスを利かせたセイボリーが、夏いちごの甘酸っぱさを引き立てる
・チアシードやキヌアといったスーパーフードと夏いちごを組み合わせたデセール
・ラウンジはあべのハルカス19階にあり、地上約100mから望む大阪のパノラマビューは圧巻
爽やかなウエルカムドリンクとアサイーボウルでお出迎え
最初に提供されるウエルカムドリンクは、爽やかな味わいの「Acai Fizz」。さらにウエルカムスイーツとして、フレッシュな夏いちごとはちみつをお好みで合わせていただく「夏いちごのアサイーボウル」が登場。同じプレートに添えられた「全粒粉スコーン」をディップすると、アサイーのコクとスコーンの香ばしさが重なる。スコーンのコンディメントには、夏いちごのコンフィチュールやクロテッドクリームも用意されているので、それぞれの異なる風味を楽しんでみて。
スパイスがアクセント！夏いちごの甘酸っぱさが引き立つセイボリー
続くセイボリーは、夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるメニューを用意。スパイスを利かせた「夏いちごのニース風サラダ」や「スパイシービーフのタコス 夏いちごのピクルス添え」など、果実の爽やかな風味とスパイシーな味わいが調和するラインナップに。
このほかにも、「夏いちごとクリームチーズのフリット」や「夏いちごのスープ」、「カツオのマリネ」、「ジャークチキン 夏野菜サルサ」が揃い、贅沢な味わいにときめく。
スーパーフードと夏いちごが織りなす個性豊かなデセール
デセールには、さまざまなスーパーフードと夏いちごを組み合わせた個性豊かな品々がずらり。食物繊維が豊富なココナッツをまとわせた「夏いちごとココナッツのショートケーキ」や、プチプチとした食感が楽しいチアシードを合わせた「夏いちごとチアシードのクラフティ」に注目を。
加えて、「夏いちごとキヌアのグラノーラ・バー」や「夏いちごとクコの実の杏仁プリン」、「夏いちごのクレームダンジュ」など多彩なスイーツが盛りだくさん。また、ドリンクは「HARNEY ＆ SONS」の紅茶を含むティーセレクションから好きなものが選べるのもうれしいポイント。
ホテルの19階に位置するラグジュアリーな空間で、夏いちごの魅力を心ゆくまで満喫する贅沢な時間を。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上約100mから大阪を見渡す眺望、開放的なラグジュアリーラウンジ「LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）」
あべのハルカス19階にある「LOUNGE PLUS」は一歩足を踏み入れると日常を忘れる別世界。天井高約7mのラウンジには大きな窓から光が降り注ぎ、目の前に広がるパノラマビューはため息が出るほど美しい。昼には友人と自慢のスイーツを、夜には会社の仲間と軽く飲みながらと幅広く利用できる。