フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が、24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表戦2試合で解説を務めたサッカー元日本代表の本田圭佑（40）について言及した。

古舘は、「W杯日本完勝！だけど本田解説に一つ言いたい」と題する動画で、本田の解説が大きな話題を集めていることに触れ「メディアは“本田節”と言うのをやめろ」と指摘。「私も散々“古舘節”なんて言われて実況で飯食ってきたから、偉そうなことは本当は言えないんだけど」と前置きした上で「何でもかんでも“○○節”ってさ、かつお節なまり節じゃあるまいし、何なの、一体」と苦言を呈した。

続けて「本田圭佑の素晴らしいところ、いいところというのは、まずオランダ戦のときに松木さんじゃないけどざっくばらんに本田流に言ったのがウケた。いいじゃない。それを“本田節”ってあおりすぎると、今回のチュニジア戦。素晴らしい試合だったからいいんだけども、本田圭佑自身が若干、本田自身のパロディを演じているみたいになっている。なかなかブライトで凄く器用な人だと俺は思っているから」と、過度な注目が本人に影響を与える可能性を懸念した。

古舘は、本田氏の解説スタイルを称賛し「通りすがりでポンと座った、ものすごくサッカーに詳しい人のようなカジュアルさがウケているんだから、“本田解説は面白い”ぐらいで止めておいた方がいいんだよ。“本田節”とかあんまり持ち上げすぎると、上手の手から水がこぼれるなあと思う」と語り、過熱するメディア報道への警鐘を鳴らした。