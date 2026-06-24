サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。チームは練習後、第３戦の決戦地であるダラスに移動。ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝がチームバスに乗り込む際には、訪れた女性サポーターから「中村選手こっち見て〜」と黄色い声援が飛んでいた。

中村はＷ杯初出場となった初戦のオランダ戦で０−１の後半１２分に同点ゴール、第２戦のチュニジア戦でも前半４分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制点をアシストした。甘いマスクも相まって、初の大舞台ながら躍動する２５歳に大フィーバー。インスタグラムのフォロワー数は初戦のオランダ戦前は４０万人台だったが、現在は１１４万人に増加。約３倍に激増している。

日本では、ファッション誌や女性誌でモデルを務めるなど、プレー以外でも注目を集める２５歳。昨年６月には自身初のフォトブックを発売。出版記念イベントでは、多くの女性ファンが会場をびっしりと埋め尽くし、人気の高さを示していた。